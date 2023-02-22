RB Leipzig-Manchester City maçı kaç kaç, maç bitti mi? 22 Şubat Leipzig-Manchester City maçının gollerini kim attı?

Şampiyonlar Ligi son 16 maçları devam ediyor. Bugün oynanacak olan maçlardan birisi RB Leipzig-Manchester City maçı başladı. Maç tüm hızıyla devam ederken seyirciler, maçın kaç kaç devam ettiğini, gollerini kimin attığını merak etti. Peki, RB Leipzig-Manchester City maçı kaç kaç, maç bitti mi? 22 Şubat Leipzig-Manchester City maçının gollerini kim attı? İşte detaylar...