RB Leipzig-Manchester City maçı kaç kaç, maç bitti mi? 22 Şubat Leipzig-Manchester City maçının gollerini kim attı?
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Şampiyonlar Ligi son 16 maçları devam ediyor. Bugün oynanacak olan maçlardan birisi RB Leipzig-Manchester City maçı başladı. Maç tüm hızıyla devam ederken seyirciler, maçın kaç kaç devam ettiğini, gollerini kimin attığını merak etti. Peki, RB Leipzig-Manchester City maçı kaç kaç, maç bitti mi? 22 Şubat Leipzig-Manchester City maçının gollerini kim attı? İşte detaylar...
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RB Leipzig-Manchester City maçı 22 Şubat 2023 Çarşamba günü yani bu akşam saat 23:00'da başlayacak.
RB Leipzig-Manchester City maçını TV8 ekranlarından izleyebilirsiniz.
Maç 1-0 M. City'nin üstünlüğü ile devam ediyor. Maç henüz bitmedi.
Maçta 1-0 M. City önde. Maçta atılan goller şöyle:
M. City'nin golleri:
- 27. dakika : Riyah Mahrez
Maç, Leipzig'da, Red Bull Arena Stadyumu'nda oynanacak.