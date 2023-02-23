RB Leipzig-Manchester City maç özeti izle! RB Leipzig-Manchester City maçının özeti yayınlandı mı, maçın gollerini izle!
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Şampiyonlar Ligi son 16 maçları devam ediyor. Bugün oynanacak olan maçlardan birisi RB Leipzig-Manchester City maçı başladı. RB Leipzig-Manchester City maç özeti izle! RB Leipzig-Manchester City maçının özeti yayınlandı mı, maçın gollerini izle!
RB Leipzig-Manchester City maçı 22 Şubat 2023 Çarşamba günü yani bu akşam saat 23:00'da başlayacak.
RB Leipzig-Manchester City maçını TV8 ekranlarından izleyebilirsiniz.
Maç 1-1 beraberlikle tamamlandı.
Maçta 1-0 M. City önde. Maçta 1-1 beraberlik var. Maçta atılan goller şöyle:
M. City'nin golleri:
27. dakika : Riyah Mahrez
Leipzig'in golleri:
70. dakika : Josko Gvardiol
Maç özetini Exxenspor'un resmi Youtube kanalından ulaşabilirsiniz.