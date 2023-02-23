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RB Leipzig-Manchester City maç özeti izle! RB Leipzig-Manchester City maçının özeti yayınlandı mı, maçın gollerini izle!

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RB Leipzig-Manchester City maç özeti izle! RB Leipzig-Manchester City maçının özeti yayınlandı mı, maçın gollerini izle!

RB Leipzig-Manchester City maçında son dakikalar oynanırken maçın özetini izlemek isteyen seyirciler, RB Leipzig-Manchester City maç özeti izle! RB Leipzig-Manchester City maçının özeti yayınlandı mı, maçın gollerini izle! araştırması yapıyor. Peki, Leipzig-Manchester City maç özeti çıktı mı? Leipzig-Manchester City maçının özeti yayınlandı mı? İşte özet ile ilgili detaylar...

Şampiyonlar Ligi son 16 maçları devam ediyor. Bugün oynanacak olan maçlardan birisi RB Leipzig-Manchester City maçı başladı. RB Leipzig-Manchester City maç özeti izle! RB Leipzig-Manchester City maçının özeti yayınlandı mı, maçın gollerini izle!

RB Leipzig-Manchester City maçı 22 Şubat 2023 Çarşamba günü yani bu akşam saat 23:00'da başlayacak.

RB Leipzig-Manchester City maçını TV8 ekranlarından izleyebilirsiniz.

Maç 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Maçta 1-0 M. City önde. Maçta 1-1 beraberlik var. Maçta atılan goller şöyle:

M. City'nin golleri:

27. dakika : Riyah Mahrez

Leipzig'in golleri:

70. dakika : Josko Gvardiol

Maç özetini Exxenspor'un resmi Youtube kanalından ulaşabilirsiniz.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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