A Milli Takım'da sakatlanan Ozan Kabak'ın yerine Trabzonspor'da forma giyen Rayyan Baniya aday kadroya dahil edildi. İtalya doğumlu futbolcu, Montella'nın şans vermesi durumunda ilk kez ay-yıldızlı formayı giyecek. Rayyan Baniya Türk mü? Rayyan Baniya kimdir, hangi takımda oynuyor?

Doğum : 18 Şubat 1999 (24 yıl yaşında), Bolonya, İtalya

Boy : 1,94 m

Şu andaki takımı : Trabzonspor (#2 / Defans)

Kilo : 85 kg

Rayyan Baniya (d. 18 Şubat 1999, Bologna), stoper mevkiinde oynayan Benin asıllı Türk futbolcudur. Süper Lig takımlarından Trabzonspor'da forma giymektedir.

TFF'den yapılan açıklamada, "EURO 2024 Elemeleri'nde Hırvatistan ve Letonya ile oynayacağı karşılaşmalar için bugün İstanbul'da toplanacak A Milli Takımımızın aday kadrosunda değişiklik yapıldı. Dün akşam Werder Bremen ile Hoffenheim'ın karşılaştığı müsabakadan omuz çıkığı sebebiyle ayrılan Ozan Kabak'a bugün Almanya'da çeşitli testler uygulandı. Yapılan testler sonucunda, Ozan'ın yaşadığı sakatlığın tedavisinin A Millî Takım kampı süresince tamamlanamayacağı anlaşıldığından, millî futbolcumuzun aday kadrodan çıkarılmasına karar verildi." denildi.

Açıklamada Kabak'ın yerine Baniya'nın dahil edildiği belirtilirken, "Ozan'ın yerine Trabzonspor'da forma giyen savunma oyuncusu Rayyan Baniya aday kadroya dâhil edildi. İtalya'nın Bologna kentinde doğan 24 yaşındaki futbolcu, A Millî Takım'ın bu akşam İstanbul'da başlayacak kampında yerini alacak." ifadeleri kullanıldı. Baniya, Montella'nın şans vermesi durumunda milli formayı ilk kez giyecek.