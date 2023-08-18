Trabzonspor, Fatih Karagümrük forması giyen stoper Rayyan Baniya'yı 4+1 yıllığına renklerine bağladı. Bunun ardından Rayyan Baniya'nın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak edildi. Peki, Rayyan Baniya kimdir? Trabzonspor'un yeni transferi Rayyan Baniya kaç yaşında, nereli, hangi mevkide oynuyor, boyu kaç? Kariyeri ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ten Rayyan Baniya'yı renklerine bağladı. Bunun ardından Rayyan Baniya hakkında detaylar merak edildi. Peki, Rayyan Baniya kimdir, kaç yaşında, nereli, doğum tarihi kaç, hangi mevkide oynuyor, forvet mi, defans mı, orta saha mı? Rayyan Baniya futbol kariyeri ve attığı goller!

RAYYAN BANİYA KİMDİR?

Rayyan Baniya (d. 18 Şubat 1999, Bologna), stoper mevkiinde oynayan Benin ve Türk asıllı İtalyan futbolcudur. Süper Lig takımlarından Trabzonspor'da forma giymektedir.

Rayyan Baniya doğum tarihi : 18 Şubat 1999

18 Şubat 1999 Rayyan Baniya kaç yaşında : 24 yaşında

24 yaşında Rayyan Baniya nereli : İtalya

İtalya Rayyan Baniya hangi mevki : Stoper (defans)

Stoper (defans) Rayyan Baniya boyu kaç : 1,92 m

1,92 m Rayyan Baniya burcu ne : Kova

Kova Rayyan Baniya hangi takımda : Trabzonspor

Trabzonspor Rayyan Baniya forma numarası kaç : 2

Kişisel yaşamı

Beninli bir baba ve Türk bir annenin çocuğu olarak İtalya'da doğdu.

RAYYAN BANİYA HANGİ TAKIMA TRANSFER OLDU?

Süper Lig'e Antalyaspor galibiyetiyle başlayan Nenad Bjelica yönetimindeki Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ten Rayyan Baniya'yı transfer etti.

Trabzonspor, KAP'a yaptığı bildirimde, "Profesyonel futbolcu Rayyan Baniya'nın Kulübümüze transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Karagümrük A.Ş.'ye, sözleşme fesih bedeli olarak 2.050.000.-EUR+KDV ödeme yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Rayyan Baniya, Fatih Karagümrük formasıyla 34 maça çıktı. 24 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol atarken 7 sarı kart gördü.