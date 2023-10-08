Süper Lig'de Trabzonspor'da oynamakta olan Rayyan Baniya kimdir? Merak edilmekte ve araştırılmakta. Oyuncu hakkında birçok detay merak konusu oluyor. Peki, Rayyan Baniya kimdir? Futbolcu Rayyan Baniya kaç yaşında, nereli? Rayyan Baniya hangi pozisyonda oynuyor?

Rayyan Baniya kimdir? Sorusu, Ozan Kabak'ın kadrodan ayrılmasının ardından Trabzonspor'dan savunma oyuncusu Rayyan Baniya kadroya dahil edilmesi nedeniyle merak edilmekte. TFF'den yapılan açıklamada, "Ozan'ın yerine Trabzonspor'da forma giyen savunma oyuncusu Rayyan Baniya aday kadroya dâhil edildi. İtalya'nın Bologna kentinde doğan 24 yaşındaki futbolcu, A Millî Takım'ın bu akşam İstanbul'da başlayacak kampında yerini alacak." Denildi. Peki, Rayyan Baniya kimdir? Futbolcu Rayyan Baniya kaç yaşında, nereli? Rayyan Baniya hangi pozisyonda oynuyor?

RAYYAN BANİYA KİMDİR?

Rayyan Baniya 18 Şubat 1999 tarihinde Bologna'da doğdu. Baniya, toper mevkiinde oynayan Benin asıllı Türk futbolcudur. Süper Lig takımlarından Trabzonspor'da forma giymektedir. Rayyan Baniya, bu sezon başında 2 milyon euro bonservisle Trabzonspor'a transfer olmuştu.

24 yaşındaki stoper, Fanatik'e verdiği röportajda Türk kimliğiyle bağını güçlü bir şekilde vurgulamıştır. Kendisini Türk olarak tanımlayan genç oyuncu, Türk bir annenin oğlu olmanın kendisine ait bir kimlik olduğunu ifade etmiştir. Aynı zamanda A Milli Takım'da forma giyme hayalinin olduğunu ve Başkan Süleyman Hurma'nın da bu fikri desteklediğini belirtmiştir.