Milli araya girilmesi nedeniyle Fenerbahçe Rayo Vallecano ile hazırlık maçı oynayacak. Fenerbahçeli taraftarlar başta olmak üzere futbolseverler Rayo Vallecano nerenin takımı? Rayo Vallecano hangi ülkenin takımı? merak ediyor.

Rayo Vallecano nerenin takımı? Milli araya girilmesi nedeniyle Fenerbahçe Rayo Vallecano ile hazırlık maçı oynayacak. Fenerbahçeli taraftarlar başta olmak üzere futbolseverler Rayo Vallecano nerenin takımı? Rayo Vallecano hangi ülkenin takımı? merak ediyor.. İşte detaylar...

RAYO VALLECANO NERENİN TAKIMI?

Rayo Vallecano de Madrid, S.A.D., 29 Mayıs 1924 tarihinde İspanya'nın başkenti olan Madrid şehrinin Vallecas semtinde kuruldu. Renkleri; kırmızı - beyaz'dır. Maçlarını 15,500 kişi kapasiteli Vallecas stadında oynamaktadır.

FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇLARI NE ZAMAN?

Fenerbahçe milli arada 2 hazırlık maçı oynayacak. İlk maçını 30 Kasım Çarşamba günü saat 18.00'de İspanya ekibi Rayo Vallecano ile ikinci maçını 3 Aralık Cumartesi günü saat 17.00'de yine bir başka İspanya ekibi Villarreal ile oynayacak.

FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇI TAKVİMİ

Fenerbahçe - Rayo Vallecano / 30 Kasım Çarşamba

Fenerbahçe - Villarreal / 3 Aralık Cumartesi