Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilimizde büyük yıkıma neden oldu. Binlerce bina enkaza dönerken, çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti. Ardından, raylı sistemli bina nedir ve nasıl çalışır soruları gündeme geliyor. Raylı sistemli bina özellikleri neler olduğu ve Raylı sistemli bina nedir, nasıl çalışır merak ediliyor. Peki, Raylı sistemli bina nedir, nasıl çalışır? Raylı sistemli bina özellikleri nelerdir?

Raylı sistemli bina nedir, nasıl çalışır ve raylı sistemli bina özellikleri nelerdir merak ediliyor. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler bölgede ağır yıkıma neden oldu. Raylı sistemli bina nedir, nasıl çalışır ve raylı sistemli bina özellikleri nelerdir gündeme geliyor. Raylı sistemli bina nedir, nasıl çalışır? Raylı sistemli bina özellikleri nelerdir? Detaylar haberimizdedir…

RAYLI SİSTEMLİ BİNA NEDİR?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler bölgede ağır yıkıma neden oldu. İki depremde Kahramanmaraş'ın yanı sıra Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da çok sayıda bina yıkıldı, binlerce vatandaş hayatını kaybetti.

Deprem sonrasında Japonya'da her yıl meydana gelen depremlerin nasıl hasar alınmadığı merak ediliyor. Sosyal medyada akıllara raylı temel sistemi geldi.

Raylı sistemli bina, binaların rayların üzerine inşa edilmesini anlatan sistem, binaların deprem esnasında yerkabuğundan bağımsız bir şekilde ray üzerinde hareket etmesini sağlıyor.

RAYLI SİSTEMLİ BİNA NASIL ÇALIŞIR?

Japonya'da 1995 yılında yaşanan felaketin ardından ülkede eski binalara güçlendirme yapılırken, yeni binalar da yeni sistem doğrultusunda inşa ediliyor. Binaların yüksekliklerine göre koruma sistemleri değişiyor. Üç katlı binalarda duvarların güçlendirilmesi ve temelin levhalar ile korunması şartı konuluyor. Orta yükseklikteki binalarda daha fazla önlemler alınıyor.

RAYLI SİSTEMİ KİM BULDU?

İlk olarak Japonya''da kullanıldığı biliniyor. 1995 yılında yaşanan felaketten sonra bu sistem üzerinde çalışmaya başlamış ve binalarını son derece güçlendirilmiştir.