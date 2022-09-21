Rayiç bedel kavramı sıklıkla hayatımızda karşılaştığımız bir kavram olması nedeniyle vatandaşlar rayiç bedelinin ne demek olduğunu arama motorlarında araştırıyor. Merak edilen Rayiç bedeli nedir, nasıl hesaplanır? Rayiç bedel ne demek? Rayiç bedel ne anlama geliyor?

Rayiç bedel sıklıkla karşılaştığımız bir kavram olmakla beraber anlamı da merak ediliyor. Günlük hayatta duyduğumuz terimlerin anlamını merakla araştırılmakta. Peki, Rayiç bedeli nedir, nasıl hesaplanır? Rayiç bedel ne demek? Rayiç bedel ne anlama geliyor?

RAYİÇ BEDELİ NEDİR?

Rayiç bedel, alınacak veya satılacak olan malın piyasadaki değeridir. Rayiç bedel sayesinde alınacak veya satılacak malın fiyatının piyasa değerinin altında işlem görmemesine engel olunur. Genellikle arsa, ev ve araba satışlarında kullanılır. Taşınmaz ve araçlar için kullanılan kavram olan Rayiç bedel, satılacak, vergisi ödenecek ya da sigorta ettirilecek mal ya da taşınmazın güncel değerini ifade ediyor.

RAYİÇ BEDEL NASIL HESAPLANIR?

Rayiç bedel hesaplaması araç, ev ve arsalarda farklı yöntemler ile hesaplanır. Ev ve arsa rayiç bedeli hesaplanırken aynı konumda yer alan diğer 3 ev ve arsa referans alınmakta. Metrekareleri karşılaştırılıyor. Böylece tapu rayiç bedeline ulaşılıyor. Araç rayiç bedeli hesaplanırken ise araç markası, modeli, kilometresi ve hasar kaydı bilgileri karşılaştırılıyor.

TAPU RAYİÇ BEDELİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Tapu rayiç bedeli e- devlet üzerinden öğrenilebilmekle beraber ilçedeki Tapu ve Kadastro Müdürlüğü aracılığıyla da öğrenilir.

KONUT RAYİÇ BEDELİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Konut rayiç bedeli e- devlet üzerinden öğrenilebilmekle beraber ilçedeki Tapu Genel Müdürlüğü'nden öğrenilebilir.