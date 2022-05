Ray Liotta kimdir, öldü mü, neden öldü? Ray Liotta'nın hastalığı neydi, kaç yaşında öldü? Ray Liotta'nın hayatı ve biyografisi! - Haberler

Raymond Allen Liotta, Amerikalı oyuncu, yapımcı ve seslendirme sanatçısıdır. Ray Liotta 67 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Ray Liotta kimdir, öldü mü, neden öldü? Ray Liotta'nın hastalığı neydi, kaç yaşında öldü? Ray Liotta'nın hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler sizlerle...

RAY LİOTTA ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Goodfellas filmiyle bilinen aktör Ray Liotta 67 yaşında hayatını kaybetti. Liotta'nın Dominik Cumhuriuyeti'nde film çekiminde hayatını kaybettiği bildirildi.

Ünlü aktörün sözcüsü BBC'ye haberi doğruladı. Sözcü Jennifer Allen, aktörün Dangerous Waters isimli filmin çekimlerinde olduğunu söyledi. Ray Liotta, Martin Scorsese'nin mafya filmi Goodfellas'taki Henry Hill rolüyle büyük ün kazanmıştı. Filmde Robert De Niro ve Joe Pesci de rol alıyordu.

RAY LİOTTA KİMDİR?

Raymond Allen Liotta (18 Aralık 1954; Newark, New Jersey - 26 Mayıs 2022; Dominik Cumhuriyeti), Amerikalı oyuncu, yapımcı ve seslendirme sanatçısıdır.

1989 yapımı Düşler Tarlası'nda (özgün adı Field of Dreams) canlandırdığı Joe Jackson rolü ve 1990 yapımı Sıkı Dostlar'da (özgün adı Goodfellas) canlandırdığı Henry Hill rolü ile bilinen Liotta, aynı zamanda Grand Theft Auto: Vice City video oyununda Tommy Vercetti'yi seslendirmiştir. Liotta; Vahşi Bir Şey (özgün adı Something Wild, bu filmde oynadığı rolle Altın Küre Ödülleri'ne aday gösterildi), Kanunsuz Giriş (Unlawful Entry), Güçlüler Bölgesi (Cop Land), Hannibal, Blow, John Q, Kimlik (Identity), Gözüm Üstünde (Observe and Report), Kibarca Öldürmek (Killing Them Softly), Babadan Oğula (The Place Beyond the Pines), Evlilik Hikayesi (Marriage Story) ve Mavinin Tonları (Shades of Blue) gibi yapımlarda da rol almıştır.

Film çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan Liotta, 26 Mayıs 2022 tarihinde uykusunda ölmüştür.

