Rawan Bin Hussain kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Rawan Bin Hussain instagram adı ne?

30 Eylül'de Hadise ile boşanan Mehmet Dinçerler, katıldığı bir düğünde Kuveytli şarkıcı Rawan Bin Hussain ile sarmaş dolaş görüntülendi. Peki, Rawan Bin Hussain kimdir? Rawan Bin Hussain kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Merak edildi. İşte, Rawan Bin Hussain Mehmet Dİnçerler olayı ve Rawan Bin Hussain instagram adı ne? Yanıtı...

Rawan Bin Hussain kimdir? 30 Eylül'de Hadise ile boşanan Mehmet Dinçerler, katıldığı bir düğünde Kuveytli şarkıcı Rawan Bin Hussain ile sarmaş dolaş görüntülendi. Peki, Rawan Bin Hussain kimdir? Rawan Bin Hussain kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Merak edildi. İşte, Rawan Bin Hussain Mehmet Dİnçerler olayı ve Rawan Bin Hussain instagram adı ne? Yanıtı haberimizde...

MEHMET DİNÇERLER RAWAN BİN HUSSAİN BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENDİ

Söylemezsem Olmaz'da yer alan habere göre, geçtiğimiz günlerde bir düğüne katılan Mehmet Dinçerler ile Kuveytli ünlü şarkıcı Rawan Bin Hussain sarmaş dolaş dans etti. İkilinin o halleri ise düğüne katılanlar tarafından kayda alındı. Düğünden çıkan şarkıcı, kendisini bekleyen basın mensuplarının Mehmet Dinçerler'le ilgili sorularını yanıtsız bıraktı. Dinçerler de sorulara cevap vermeden hızla uzaklaştı.

Şarkıcı Rawan Bin Hussain'in eşinden yakın zamanda gördüğü psikolojik baskı nedeniyle boşandığı iddia edildi.

RAWAN BİN HUSSAİN İNSTAGRAM HESABI NEDİR?

Rawan Bin Hussain'in instagram kullanıcı adı @rawan 'dır ve 6.9 milyon takipçisi bulunmaktadır.