Masterchef Raviolone nedir, ne anlama geliyor merak ediliyor. Bugün 23 Ekim eleme gecesinde yarışmacılar, Danilo Şef'in imza tabağı Raviolone yapacaklar. Peki, Raviolone nedir, nasıl bir yemek? Masterchef Danilo Şef'in imza tabağı Raviolone nasıl yapılır? Raviolone ne demek, nasıl bir ürün, hangi ülkeye ait? İşte detaylar...

Raviolone nedir? Raviolone nasıl bir yemek? Raviolone hangi ülkeye ait? Raviolone ve Ravioli aynı mı? Raviolone bir makarna mı? İşte bilgiler...

MASTERCHEF RAVİOLONE NEDİR?

Raviolone (İtalyan mutfağı): Raviolon büyük bir kare veya yuvarlak mantıdır. Bu hamur çeşitli sebzeler, otlar, peynir, et veya kabuklu deniz ürünleri ile doldurulur. Daha küçük olan mantı gibi, çorba veya et suyu içinde açık olarak servis edilebilir. Raviolone isim olarak ve ürün olarak Ravioli yemeğine benzemektedir.

Danilo Şef'in verdiği ipucu : Alt ve üst hamuru aynı kalınlık değildir.

RAVİOLİ NEDİR?

Mantı, ince makarna hamuruna sarılmış bir dolgu içeren bir makarna türüdür. Genellikle et suyu veya sos ile servis edilirler, İtalyan mutfağında geleneksel bir yemek olarak ortaya çıkarlar. Mantı genellikle kare şeklindedir, ancak dairesel ve yarı dairesel (mezzelune) dahil olmak üzere diğer formlar da kullanılır.

'Mantı' kelimesi, Latince rapa'dan şalgam anlamına gelen İtalyanca rava'dan İtalyan lehçesinde "küçük şalgam" anlamına gelir.