Ukrayna savaşından bu yana Rus şirketlerinin üst düzey yöneticileri arasında şüpheli ölümler görülüyor. Ravil Maganov neden öldü merak ediliyor. Lukoil'in başkanı Ravil Maganov kimdir, neden öldü merak ediliyor. Peki, Ravil Maganov kimdir? Lukoil'in başkanı Ravil Maganov neden öldü?

Rusya'nın en büyük özel petrol şirketi Lukoil'in başkanı Ravil Maganov neden öldü, kimdir, kaç yaşındaydı merak ediliyor. Ravil Maganov kimdir? Lukoil'in başkanı Ravil Maganov neden öldü? soruları gündeme geliyor. Ravil Maganov kimdir? Lukoil'in başkanı Ravil Maganov neden öldü? Detaylar haberimizdedir…

LUKOİL'İN BAŞKANI RAVİL MAGANOV NEDEN ÖLDÜ?

Bugün bu isimlere bir yenisi daha eklendi. Rusya'nın en büyük özel petrol şirketlerinden ve dünya petrol üretiminin yüzde 2'sini gerçekleştiren Lukoil'in Yönetim Kurulu Başkanı Ravil Maganov'un şüpheli bir şekilde öldüğü duyuruldu. Maganov'un Moskova'da kaldığı hastanenin 6. katındaki penceresinden düştüğü öğrenildi. İş adamının düşüşüne neyin sebep olduğu henüz bilinmiyor. Emniyet birimlerinin olay yerinde çalıştığı ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.

RAVİL MAGANOV KİMDİR?

Şüpheli ölümüyle dünya basınında manşetlerde yer alan Maganov, 21 Kasım 2019'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Alekaandr Nevsky Nişanı'na layık görülmüştü.

Lukoil'in eski yöneticisi Aleksandr Subbotin de 10 Mayıs'ta kalp krizinden ölmüştü. Aleksandr Subbotin'in kesin ölüm nedeni kalp durması olarak kayıtlara geçti. Ancak bu rapor Rus kamuoyu tarafından "gerçekçi" bulunmazken bazı Rus medya organları şamanların profesyonelce Rus oligarkı öldürdüğünü iddia etti. Şamanlar ise Rus oligarktan para almadıklarını Subbotin'in dostları olduğunu savundu.

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