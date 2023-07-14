Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılacak olan Adana Demirspor, Luis Nani transferinden sonra bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Adana Demirspor ile adı anılan Raul Jimenez hakkında merak edilenler ise Raul Jimenez Adana Demirspor'a mı gidiyor? Raul Jimenez hangi takımda oynuyor? soruları ile aratıldı. İşte merak edilenler...

Raul Jimenez Adana Demirspor'a mı gidiyor? Raul Jimenez hangi takımda oynuyor? soruları gündemde yer aldı. Süper Lig'de futbol heyecanına ara verilirken transfer haberleri futbolseverleri heyecanlandırıyor. Luis Nani ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Adana Demirspor, 32 yaşındaki golcü Raul Jimenez için de harekete geçti. Peki, Raul Jimenez Adana Demirspor'a mı gidiyor? Raul Jimenez hangi takımda oynuyor?

RAUL JİMENEZ ADANA DEMİRSPOR'A MI GİDİYOR?

Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılacak olan Adana Demirspor, Luis Nani transferinden sonra bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Mavi Şimşekler, Wolverhampton forması giyen Raul Jimenez'i renklerine bağlamak için harekete geçti. İngiliz ekibi ve futbolcu ile yapılan ilk görüşmelerin olumlu geçtiği iddia edildi. Meksikalı golcü, 2019 yılında Benfica'dan Wolverhampton'a 38 milyon euroya gitmişti.

JIMENEZ DE TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Adana Demirspor Teknik Direktörü Kluivert, devreye girerek transfer sürecini hızlandırdı. İngiliz ekibi ile sözleşmesinin son senesine giren Meksikalı golcü, Mavi Şimşekler'in teklifine sıcak bakıyor.

2019'DAN BERİ WOLVERHAMPTON'DA

Raul Jimenez geçen sezon Wolves formasını 20 maçta giydi. Meksikalı futbolcu bu karşılaşmalarda takımına 3 gol-1 asistlik katkı sağladı Jimenez, Wolverhampton'a 2019 yılında Benfica'dan 38 milyon euroya gitmişti.

RAUL JİMENEZ KİMDİR?

Raúl Jiménez (d. 5 Mayıs 1991), Meksikalı futbolcudur. Premier Lig ekiplerinden, Wolverhampton Wanderers'ta forma giymektedir.