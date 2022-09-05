Mauro Icardi transferinde son gelişmeleri bekleyen Galatasaray'ın forvete bir hamle daha yapabileceği belirtilirken İspanyol basınından Raul De Tomas iddiası geldi. Peki, Raul De Tomas kimdir? Raul De Tomas kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oyandı?

forvet, kanat ve savunmaya takviye yapması beklenen Sarı Kırmızılılar, PSG'den Arjantinli golcü Muro Icardi transferinde mutlu sona yaklaştı. Son olarak da Raul De Tomas iddiası gündeme geldi. Peki, Raul De Tomas kimdir? Raul De Tomas kaçyaşında, mevkisi ne?

RAUL DE TOMAS KİMDİR?