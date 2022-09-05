Raul De Tomas kimdir? Raul De Tomas kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oyandı?
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Mauro Icardi transferinde son gelişmeleri bekleyen Galatasaray'ın forvete bir hamle daha yapabileceği belirtilirken İspanyol basınından Raul De Tomas iddiası geldi. Peki, Raul De Tomas kimdir? Raul De Tomas kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oyandı?
forvet, kanat ve savunmaya takviye yapması beklenen Sarı Kırmızılılar, PSG'den Arjantinli golcü Muro Icardi transferinde mutlu sona yaklaştı. Son olarak da Raul De Tomas iddiası gündeme geldi. Peki, Raul De Tomas kimdir? Raul De Tomas kaçyaşında, mevkisi ne?
RAUL DE TOMAS KİMDİR?
Raúl de Tomás Gómez, La Liga kulübü Espanyol ve İspanya milli takımında forvet olarak oynayan İspanyol profesyonel bir futbolcudur.
Doğum tarihi: 17 Ekim 1994
(27 yaşında),
Madrid, İspanya
Boy: 1,8 m
Kilo: 72 kg
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