Gazeteci-yazar Rauf Tamer, geçirdiği kalp krizi sonrası 86 yaşında hayatını kaybetti. 64 yıldır gazetecilik yapan Rauf Tamer, uzun yıllardır da gündemdeki konuları Posta Gazetesi'ndeki köşesinde değerlendiriyordu. Rauf Tamer kimdir? Rauf Tamer neden öldü, hasta mıydı?

RAUF TAMER KİMDİR, NÊDEN ÖLDÜ?

Doğum: 1937 (86 yıl yaşında), Sivas, Türkiye

Kitaplar: Taş, baş ve aş

Rauf Tamer (d. 1937, Sivas), Türk gazeteci, yazardır.

Bursa Erkek Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinnden mezun oldu. Cumhuriyet gazetesi spor muhabirliğiyle başlayan gazeteciliğini Ekspres, Tasvir, Yeni İstanbul, Halka ve Olaylara Tercüman, Hürriyet, Bayram, Sabah, Star, Dünden Bugüne Tercüman, Bugün gazetelerinde sürdürdü. Halen Posta Gazetesi'nde yazarlığa devam etmektedir.

2010'da Burhan Felek Basın Hizmet Ödülüne layık görülen gazeteciler arasında yer almıştır.

Eserleri

• Pazar Kahvesi/Birkaç Resim

• Düzene Çekidüzen/Kavgamız

• Solun Namusu

• Taş, Baş ve Aş

• Öbür Taraf

• Sözün Kısası (1973)