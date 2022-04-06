Rauf Gerz kimdir? Rauf Gerz ne zaman, neden öldü? Rauf Gerz kaç yaşında hayatını kaybetti?

Rauf Gerz kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Başta Hürriyet Gazetesi olmak üzere birçok şirketin kurumsal iletişim departmanında üst düzey yöneticilik yapan Gerz'in ölümü, basın camiasında büyük üzüntüye sebep oldu. Gerz'in ölümünden birkaç saat önce paylaştığı şiir ise yürekleri burktu.

RAUF KEMAL GERZ KİMDİR?

Gazeteciliğe 1984 yılında başlayan Gerz, uzun yıllar adliye ve havacılık muhabirliği yaptı. Havacılık sektöründe çeşitli şirketlerde üst düzey kurumsal iletişim yöneticiliği yapan Gerz, aynı zamanda radyo programı da yapıyordu. Motosiklet ve doğa, vazgeçilmez tutkusuydu. Oldukça renkli bir hayata sahip olan Rauf Gerz, gazetecilik ve radyoculuğunun yanı sıra edebiyata da büyük ilgi duyuyordu.

RAUF GERZ NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Tem Otoyolu Sultangazi mevkiinde 5 Nisan 2022 tarihinde yaşanan kazada, edinilen bilgiye göre, Yüksel Çalkam otomobiliyle otoyoldan çıkış yapacağı sırada, sağ tarafında bulunan gazeteci ve radyocu Rauf Kemal Gerz (56) idaresindeki 34 RG 434 plakalı motosiklete çarptı.

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