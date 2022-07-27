Ratatuy tarifi! Masterchef Ratatuy nasıl yapılır? Ratatuy yemek tarifi! Ratatuy için gerekli malzemeler nelerdir?

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Ratatuy tarifi oldu. Peki en güzel Ratatuy yemek tarifi nasıldır? Ratatuy yemeği nasıl yapılır? Ratatuy için gerekli malzemeler nelerdir?

RATATUY İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

2 tane orta boy kabak

1 çay bardağı zeytinyağı

1 çay kaşığı kekik

3 dal taze biberiye

2 tane orta boy patlıcan

2 tane domates

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığıtuz

1 çay kaşığı karabiber

Üstü için yarım çay bardağızeytinyağı

RATATUY NASIL YAPILIR?

Öncelikle patlıcanları kabuklarıyla birlikte incecik ve yuvarlak şekilde doğruyoruz. Ardından tuzlu bir suyun içine 15 dakika kadar acı suyunun çıkması amacıyla bekletiyoruz. Sonrasında suyunu süzdürüyoruz.

Ardından kabakları ve domatesleri incecik şekilde doğruyoruz. Sonrasında tüm sebzeleri bir kabın içerisine alıyoruz. Üstüne zeytinyağı, baharat ve tuz katıyoruz. Sonrasında tavayı yağlıyoruz. Tüm sebzeleri teker teker arasında boşluk olacak biçimde dizdiriyoruz.

Sonrasında üstüne zeytinyağı katıyoruz. Son olarak daha önceden ısıtılmış olan 190 santigrat derecelik fırında yaklaşık olarak 25-30 dakika pişiriyoruz. Ardından yemeğimizi çıkartıyoruz ve sıcak şekilde servis ediyoruz.

Böylelikle Ratatuy hazırlamış oluyoruz. Afiyet olsun...