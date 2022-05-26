Rastgele şarkı sözleri! Burak Bulut & Kurtuluş Kuş & Mustafa Ceceli feat. İrem Derici - Rastgele şarkı sözleri nelerdir? - Haberler

Rastgele şarkı sözleri! Burak Bulut & Kurtuluş Kuş & Mustafa Ceceli feat. İrem Derici - Rastgele şarkı sözleri nelerdir?
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Burak Bulut & Kurtuluş Kuş & Mustafa Ceceli feat. İrem Derici'nin birlikte söyledikleri yeni şarkı Rastgele, 26 Mayıs 2022 tarihinde Youtube'a yüklendi. Şarkı çok kısa bir sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Burak Bulut & Kurtuluş Kuş & Mustafa Ceceli feat. İrem Derici - Rastgele sözleri nelerdir? Rastgele şarkı sözleri nedir? İşte tüm sözler...
Burak Bulut & Kurtuluş Kuş & Mustafa Ceceli feat. İrem Derici - Rastgele şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Burak Bulut'a aittir.
RASTGELE ŞARKI SÖZLERİ
Mazi gelir aklım bulanır
Soğuktan üşür parmaklarım
Öldüğümü düşünür dostlarım
Beni benden alır gözyaşlarım
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Son gülüşün gözümün önünde
Sana gitme dedim, gittin rastgele.
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Rastgele yaşadık hayatı durduk
Gülümsedik yeni hayaller kurduk
Nefreti görünce açıldı ufkum
Anladım saatimiz durmuş
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
Kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni alan şarkının klibi de çok beğenildi. Şarkı hakkında detaylar aşağıdaki gibidir:
- Söz - Müzik : Burak Bulut
- Aranje : Mustafa Ceceli
- Mix & Mastering : Koray Püskül
- Yönetmen : Ecem Gündoğdu
- Görüntü Yönetmeni : Veli Kuzlu
- Edit : Başak Yangır
- Color : ThePostBrothers
- Klip Yapım : Sun Film Production
- Kamera Ekibi : Çağatay Göktepe, Deniz Küçükler, Enes Önder
- Işık Ekibi : Ümit Yeşilbaş, Mustafa Özdağ
- Set Ekibi : Alternatif Set
- Perküsyon - Gitar : Mustafa Ceceli
- Cümbüş - Ud : Ali Yılmaz
- Kaval - Zurna : Vedat Aygıran
- Makyaj : Şeyma Toprak
- Styling : Geco Styling
- Prodüktör : Tolga Aykut, Samsun Demir
- P/R : Tülay Karabulut
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