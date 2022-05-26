Rastgele şarkı sözleri! Burak Bulut & Kurtuluş Kuş & Mustafa Ceceli feat. İrem Derici - Rastgele şarkı sözleri nelerdir? - Haberler

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Rastgele şarkı sözleri! Burak Bulut & Kurtuluş Kuş & Mustafa Ceceli feat. İrem Derici - Rastgele şarkı sözleri nelerdir?

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Rastgele şarkı sözleri! Burak Bulut & Kurtuluş Kuş & Mustafa Ceceli feat. İrem Derici - Rastgele şarkı sözleri nelerdir?

Burak Bulut & Kurtuluş Kuş & Mustafa Ceceli feat. İrem Derici'nin birlikte söyledikleri yeni şarkı Rastgele, 26 Mayıs 2022 tarihinde Youtube'a yüklendi. Şarkı çok kısa bir sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Burak Bulut & Kurtuluş Kuş & Mustafa Ceceli feat. İrem Derici - Rastgele sözleri nelerdir? Rastgele şarkı sözleri nedir? İşte tüm sözler...

Burak Bulut & Kurtuluş Kuş & Mustafa Ceceli feat. İrem Derici - Rastgele şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Burak Bulut'a aittir.

RASTGELE ŞARKI SÖZLERİ

Mazi gelir aklım bulanır

Soğuktan üşür parmaklarım

Öldüğümü düşünür dostlarım

Beni benden alır gözyaşlarım

-----

Son gülüşün gözümün önünde

Sana gitme dedim, gittin rastgele.

-----

Rastgele yaşadık hayatı durduk

Gülümsedik yeni hayaller kurduk

Nefreti görünce açıldı ufkum

Anladım saatimiz durmuş

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

Kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni alan şarkının klibi de çok beğenildi. Şarkı hakkında detaylar aşağıdaki gibidir:

  • Söz - Müzik : Burak Bulut
  • Aranje : Mustafa Ceceli
  • Mix & Mastering : Koray Püskül
  • Yönetmen : Ecem Gündoğdu
  • Görüntü Yönetmeni : Veli Kuzlu
  • Edit : Başak Yangır
  • Color : ThePostBrothers
  • Klip Yapım : Sun Film Production
  • Kamera Ekibi : Çağatay Göktepe, Deniz Küçükler, Enes Önder
  • Işık Ekibi : Ümit Yeşilbaş, Mustafa Özdağ
  • Set Ekibi : Alternatif Set
  • Perküsyon - Gitar : Mustafa Ceceli
  • Cümbüş - Ud : Ali Yılmaz
  • Kaval - Zurna : Vedat Aygıran
  • Makyaj : Şeyma Toprak
  • Styling : Geco Styling
  • Prodüktör : Tolga Aykut, Samsun Demir
  • P/R : Tülay Karabulut

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