Rastgele şarkı sözleri! Burak Bulut & Kurtuluş Kuş & Mustafa Ceceli feat. İrem Derici - Rastgele şarkı sözleri nelerdir? - Haberler

Burak Bulut & Kurtuluş Kuş & Mustafa Ceceli feat. İrem Derici - Rastgele şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Burak Bulut'a aittir.

RASTGELE ŞARKI SÖZLERİ

Mazi gelir aklım bulanır

Soğuktan üşür parmaklarım

Öldüğümü düşünür dostlarım

Beni benden alır gözyaşlarım

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Son gülüşün gözümün önünde

Sana gitme dedim, gittin rastgele.

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Rastgele yaşadık hayatı durduk

Gülümsedik yeni hayaller kurduk

Nefreti görünce açıldı ufkum

Anladım saatimiz durmuş

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

Kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni alan şarkının klibi de çok beğenildi. Şarkı hakkında detaylar aşağıdaki gibidir:

Söz - Müzik : Burak Bulut

Burak Bulut Aranje : Mustafa Ceceli

Mustafa Ceceli Mix & Mastering : Koray Püskül

Koray Püskül Yönetmen : Ecem Gündoğdu

Ecem Gündoğdu Görüntü Yönetmeni : Veli Kuzlu

Veli Kuzlu Edit : Başak Yangır

Başak Yangır Color : ThePostBrothers

ThePostBrothers Klip Yapım : Sun Film Production

Sun Film Production Kamera Ekibi : Çağatay Göktepe, Deniz Küçükler, Enes Önder

Çağatay Göktepe, Deniz Küçükler, Enes Önder Işık Ekibi : Ümit Yeşilbaş, Mustafa Özdağ

Ümit Yeşilbaş, Mustafa Özdağ Set Ekibi : Alternatif Set

Alternatif Set Perküsyon - Gitar : Mustafa Ceceli

Mustafa Ceceli Cümbüş - Ud : Ali Yılmaz

Ali Yılmaz Kaval - Zurna : Vedat Aygıran

Vedat Aygıran Makyaj : Şeyma Toprak

Şeyma Toprak Styling : Geco Styling

Geco Styling Prodüktör : Tolga Aykut, Samsun Demir

Tolga Aykut, Samsun Demir P/R : Tülay Karabulut

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