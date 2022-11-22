Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Başkanı Prof. Dr. Raşit Küçük'ün vefatından duyduğu üzüntüyü yaptığı paylaşımla ifade etti. Peki, Raşit Küçük kimdir? Raşit Küçük neden öldü?

İlahiyatçı Prof. Dr. Raşit Küçük vefat etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı

İlmî ve akademik çalışmalarıyla hadis ve siyer alanlarına büyük katkıda bulunan, Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Başkanı Prof. Dr. Raşit Küçük öldü. Peki, Raşit Küçük kimdir? Raşit Küçük neden öldü? Prof. Dr. Raşit Küçük görevi neydi?

RAŞİT KÜÇÜK KİMDİR?

Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Başkanı Prof. Dr. Raşit Küçük, İlmî ve akademik çalışmalarıyla hadis ve siyer alanlarına büyük katkıda bulunmuştur.

RAŞİT KÜÇÜK NEDEN ÖLDÜ?

Damadı Suat Mertoğlu, yaklaşık 3 yıldır kanser tedavisi gören 76 yaşındaki Prof. Dr. Küçük'ün, tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini söyledi.