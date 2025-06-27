Rasim Üner: "Artık Şortlularla Ceketliler Aynı Masaya Oturmalı"

Rasim Üner: 'Artık Şortlularla Ceketliler Aynı Masaya Oturmalı'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Rasim Üner:
Haber Videosu

İstanbul Blockchain Haftası'nda konuşan Uprock Kurucu Ortağı Rasim Üner, veri gizliliğine dokunmadan kullanıcı interneti üzerinden hizmet sunan Deepin modeliyle geliştirdikleri projeyi anlattı. Üner, "Artık şort giyenlerle ceket giyenleri bir araya getirmeliyiz" diyerek B2B dünyasına çağrıda bulundu.

İstanbul Blockchain Haftası, kıtaları ve kültürleri birbirine bağlayan İstanbul'un merkezinde gerçekleşerek, kripto para ve web3 dünyasının lider isimlerini bir araya getirdi. Etkinlik, sadece bölgesel değil, küresel çapta etkili projelerin konuşulduğu, inovasyonu odağına alan stratejik bir buluşma noktası olarak öne çıktı. Etkinlik boyunca hem sektörel gelişmeler hem de teknoloji tabanlı çözümler masaya yatırıldı.

RASİM ÜNER: "UPROCK İLE VERİYİ KULLANICIYA DOKUNMADAN İŞLİYORUZ"

Uprock Kurucu Ortağı Rasim Üner, Haberler.com'a verdiği özel röportajda hem kendi girişimcilik yolculuğunu hem de projelerini anlattı. Üner, ilk girişimi Brandface'ten başlayarak Standby ve ardından kurduğu Uprock ile içerik üreticilerine yönelik platformlar geliştirdiklerini belirtti. Solana blockchain üzerinde kurdukları ve Deepin (Decentralized Physical Infrastructure) yapısına dayalı Uprock ile interneti paylaşan kullanıcılara token kazandırdıklarını ifade etti. Platform, kullanıcı verisine erişmeden internet trafiğini kullanarak sitelerin performans kontrolü, AI için veri tarama ve DDoS stres testi gibi hizmetler sunuyor.

"B2B'DE GÖMLEKTE BULUŞMALIYIZ"

Üner, kripto camiasının gündüz saatlerinde etkinliklere katılımının zayıf olmasına esprili bir dille dikkat çekerek, "Artık şort giyenlerle ceket giyenleri bir araya getirmek lazım" dedi. B2B tarafında büyüme zamanı olduğunu vurgulayan Üner, platformlarını güçlendirdiklerini ve gelir modellerini çeşitlendirdiklerini ifade etti. Hükümetin sektöre daha fazla yüz göstermesi gerektiğini belirten Üner, regülasyonlar konusunda da iş birliği çağrısında bulundu.

Haberler.com / Dilşad Özcan - Finans
ABD Başkanı Donald Trump: İran'ın nükleeri ortadan kalktı, artık geri dönemezler

Donald Trump'tan İran iddiası: Artık geri dönemezler
Putin yeniden İstanbul'u işaret etti: Üçüncü tur müzakerelere hazırız

Putin yeniden İstanbul'u işaret etti: Hazırız
İran'a saldırıların yüksek maliyeti, İsrail ekonomisini zorlu bir sınavla karşı karşıya bıraktı

12 günlük savaş İsrail'i batma noktasına getirdi

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Porto, Deniz Gül için kararını milli isme bildirdi

Avrupa devi, milli yıldızımızı gönderiyor: Kendine kulüp bul
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız istedi gözaltına alındı! Bu görüntünün faturası ağır oldu

Kız istedi, gözaltına alındı! Müstakbel damada ağır fatura
Kim Milyoner Olmak İster'de 80 Yaşındaki yarışmacıdan alkış toplayan başarı

80 yaşındaki yarışmacı gözyaşlarına hakim olamadı! İşte kazandığı para
Kutlamalara damga vurdu! Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı

Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı
Türkiye sıcaktan kavrulurken Rize'de kar kalınlığı 5 metreyi buldu

Türkiye sıcaktan kavrulurken bir şehrimiz karla mücadele ediyor
600 bin kamu işçisinin zam pazarlığında ikinci teklif belli oldu

Hükümetten kamu işçisine yaptığı ikinci zam teklifi belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan güncel rakamları paylaştı: Tam manasıyla destan yazdık

"Tam manasıyla destan yazdık" deyip güncel rakamları tek tek paylaştı
Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı

Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.