Rasim Ozan Kütahyalı'nın eşi kimdir? Nagehan Alçı kaç yaşında, nereli? Nagehan Alçı eşi kim? - Haberler

Rasim Ozan Kütahyalı'nın eşi kimdir, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Gazetecilik hayatına Hürriyet gazetesinin dış haberler servisinde staj yaparak başladı. Daha sonra 32. Gün programında ve Avusturya'daki bir televizyonda devam ettirdi. Nagehan Alçı kaç yaşında, nereli? Nagehan Alçı kimdir?

RASİM OZAN KÜTAHYALI'NIN EŞİ KİMDİR?

Rasim Ozan Kütaylı ile Nagehan Alçı 27 Aralık 2010 tarihinde evlendi. 7 Temmuz 2013 tarihinde Birinin ismi Betül Yasemin öbürünün ismi Ayşe Ela olan ikiz kız çocukları oldu.

NAGEHAN ALÇI KİMDİR?

Nagehan Alçı 13 Nisan 1977 İstanbul doğumlu, Türk gazeteci.

İstanbul Erkek Lisesinden mezun oldu. Daha sonra Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslarası İlişkiler Bölümünde öğrenim gördü.

Nagehan Alçı, Show TV dış haberler bölümünde çalıştı, Irak Savaşı sırasında simultane çeviriler yaptı, sonra 2007 yılında Akşam gazetesine geçerek burada köşe yazarlığı yapmıştır. SkyTürk TV'de Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Serdar Turgut ile 'Sosyal Bilgiler' adlı bazı belgeseller hazırladı. Aynı zamanda Kanaltürk'te Kısa bir süre Pelin Batu ile birlikte 'Sınırsız' adlı programda yorumculuk yaptı. Milliyet gazetesinde köşe yazarlığı yapmıştır. Daha sonra Kanal 24'te 'Nerede Kalmıştık' programında sunucu ve yorumcu olarak görev yaptı.

2011 yılından itibaren Beyaz TV'de 'Medcezir' programında ve CNN TÜRK'te 'Dört Bir Taraf' programında yorumculuk yapmaya başladı.Nagehan Alçı, , Almanca ve İspanyolca biliyor. Az derecede de Fransızca ve Arapça bilmektedir.

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