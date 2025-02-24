Fanatik Galatasaraylı gazeteci ve futbol yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'a sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Kütahyalı, 'Bu Mert Hakan tam bir operasyonel provakatör. Tam alaturka tarz bir Roy Keane çakması. Yetenekleri çok çok az ama tam bir tetikçi. Mert Hakan tam bir O.Ç. Tam operasyon çocuğu" dedi. Rasim Ozan Kütahyalı Mert Hakan'a ne dedi?

RASİM OZAN KÜTAHYALI MERT HAKAN'A NE DEDİ?

Kütahyalı, "Bu Mert Hakan tam bir operasyonel provakatör. Tam alaturka tarz bir Roy Keane çakması. Yetenekleri çok çok az ama tam bir tetikçi. Mert Hakan tam bir O.Ç. Tam operasyon çocuğu… Galatasaray, bugün bir şeref mücadelesi verip galip gelmek zorundadır" dedi.