Rasim Kaan Aytoğu kimdir? Kaan Aytoğu hayatı, biyografisi!

Rasim Kaan Aytoğu sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olarak dikkatleri çekiyor. Peki, Rasim Kaan Aytoğu kimdir? Kaan Aytoğu hayatı ve biyografisi nedir İşte Rasim Kaan Aytoğu hakkında detaylar…

RASİM KAAN AYTOĞU KİMDİR?

1961 yılında İzmir Karşıyaka'da doğdu. İzmir Atatürk Lisesi'nden sonra 1982 yılında ABD'de University of Illinois Endüstri Mühendisliği'nden mezun oldu. Aynı zamanda Endüstri Yüksek Mühendisliği'nden şeref listesinde başarı ile mezun oldu. 1988'de Başbakanlık tarafından Harvard Universitesi ABD İşletme Yönetimi Programına gönderildi.1989 yılında Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından Birleşik Krallık Kamu İdaresi Enstitüsü'ne gönderildi ve Kamu Yönetimi Uluslararası Finansman Programı'nı bitirdi. 1994 yılında Pacific Western Universitesi'nde finans doktorasını tamamladı.

ÇALIŞTIĞI KURUMLAR

T. C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı'nda Planlama Uzmanı, Güneydoğu Anadolu Projesinde (GAP) Direktörlük ve T. C. Gazi Üniversitesinde Fen Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi olarak yer aldı. İstanbul Altın Rafinerisi Kurucu Yönetim Kurulu Başkanlığı, İstanbul Altın Borsası Kurucu Genel Sekreterliği, T.C. Başbakanlık Başbakan Başmüşavirliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Daire Başkanlığı, İSTAÇ, İSTON, BELTUR, İGDAS, KÜLTÜR A.Ş. şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır.

Dubai'de Tanmiyat Yatırım Holding Grubu'nda İcra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesidir. Cidde Şehri Kentsel Gelişim Yatırım Holding'te Finansman Grup Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi, Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nda Yönetim Kurulu Üyesi, Kiler Holding Şirketler Grubu'nda Finansman Grup Başkanlığı yapmıştır.

ÖZEL HAYATI

Avukat Esin Aytoğu ile evlidir ve Çağatay Oğuzhan Aytoğu adında bir oğlu vardır.

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