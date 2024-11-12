Beşiktaş'ın başarılı oyuncusu Rashica'nın sakatlanıp sakatlanmadığı futbol severler tarafından araştırılıyor. Kosova Milli Takımı'nda sakatlık sorunu yaşanan Rashica'nın kadrodan çıkarıldığı açıklandı. Birçok kişi Rashica'nın sakatlığı hakkında detayları öğrenmek istiyor. Rashica'nın sahalardan ne kadar süre ayrı kalacağı henüz açıklanmadı. Peki, Rashica sakatlandı mı? Detaylar haberimizde...

RASHICA SAKATLANDI MI?

Kosova Milli Takımı'nda sakatlık sorunu yaşayan Milot Rashica, aday kadrodan çıkarıldı. Teknik direktör Franco Foda, sakatlığı nedeniyle Rashica'nın yanı sıra Leart Paçarada ve Bersant Celina'nın da kadroda yer almayacağını açıkladı. Foda, yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki bazı oyuncularımız sakatlandı. Milot Rashica, Leart Paçarada ve Bersant Celina, bu süreçte bizimle olamayacaklar," ifadelerine yer verdi. Kosova ekibi, bu eksiklikler nedeniyle kadrosunda önemli değişikliklere gitmek zorunda kaldı ve oyuncuların tedavi süreçleri dikkatle takip ediliyor.