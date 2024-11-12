Üye Girişi
Haberler

Rashica sakatlandı mı?

Rashica sakatlandı mı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rashica'nın sakatlanıp sakatlanmadığı merak konusu oldu. Detaylar henüz netlik kazanmış değil ancak konuyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Rashica'nın durumunun ne olduğu ve ne kadar süreyle sahalardan uzak kalacağı konusunda bilgi bekleniyor.

Beşiktaş'ın başarılı oyuncusu Rashica'nın sakatlanıp sakatlanmadığı futbol severler tarafından araştırılıyor. Kosova Milli Takımı'nda sakatlık sorunu yaşanan Rashica'nın kadrodan çıkarıldığı açıklandı. Birçok kişi Rashica'nın sakatlığı hakkında detayları öğrenmek istiyor. Rashica'nın sahalardan ne kadar süre ayrı kalacağı henüz açıklanmadı. Peki, Rashica sakatlandı mı? Detaylar haberimizde...

RASHICA SAKATLANDI MI?

Kosova Milli Takımı'nda sakatlık sorunu yaşayan Milot Rashica, aday kadrodan çıkarıldı. Teknik direktör Franco Foda, sakatlığı nedeniyle Rashica'nın yanı sıra Leart Paçarada ve Bersant Celina'nın da kadroda yer almayacağını açıkladı. Foda, yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki bazı oyuncularımız sakatlandı. Milot Rashica, Leart Paçarada ve Bersant Celina, bu süreçte bizimle olamayacaklar," ifadelerine yer verdi. Kosova ekibi, bu eksiklikler nedeniyle kadrosunda önemli değişikliklere gitmek zorunda kaldı ve oyuncuların tedavi süreçleri dikkatle takip ediliyor.

Rashica sakatlandı mı?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
Özel izinle 5 çocuğunun cenazesine gelen babanın görüntüleri kahretti

5 çocuğunun cenazesine gelen babanın görüntüleri kahretti

 AK Partili Zengin'den, yangında ölen 5 kardeş ile dikkat çeken ifade: Her şeyi paraya bağlıyorsunuz

AK Partili Zengin'in tepkilere yanıtı dikkat çekti

 Cansız bedeni gölette bulunan eski belediye başkanından geriye sitem dolu mektup kaldı

Cansız bedeni gölette bulunan başkandan geriye sitem dolu mektup kaldı
ATM'lerde yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor

ATM'lerde yeni dönem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Uzak Şehir Cihan kim? Uzak Şehir Alya kim? Fenerbahçe Zenit maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Zenit maçı maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Zenit maçı ne maçı, UEFA maçı mı, hazırlık maçı mı? Salı günü hangi diziler var? 12 Kasım Salı TV'de bu akşamki diziler! BUGÜN MAÇ YOK MU? 12 Kasım günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Uzak Şehir oyuncuları kim? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 12 Kasım Salı Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 12 Kasım Salı bugün kim potaya gitti? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 12 Kasım Salı bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.