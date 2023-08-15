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Rashica Beşiktaş'a mı geliyor? Rashica hangi takıma gitti?

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Kadrosunu güçlendirmeye devam eden Beşiktaş, geçen yıl Galatasaray'dan da tanıdığımız Milot Rashica için kulübü Norwich City ile resmi görüşmelere başladı. Gelişme sonrası Rashica hangi takıma gitti, Rashica Beşiktaş'a mı geliyor, merak edildi.

'Transfer yapamıyor' denilen Beşiktaş, Galatasaray'ın eski yıldızına da formayı giydiriyor"Transfer yapamıyor" denilen Beşiktaş, Galatasaray'ın eski yıldızına da formayı giydiriyor

Beşiktaş, geçen sezon Galatasaray'da forma giyen Milot Rashica'yı 5 milyon euro karşılığında transfer etmek için kolları sıvadı. Peki, Rashica Beşiktaş'a mı geliyor? Rashica hangi takıma gitti?

RASHİCA BEŞİKTAŞ'A MI GELİYOR?

Siyah beyazlılar, Rashica'yı 5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı. Beşiktaş'ın Rashica ile de 4 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

Milot Rashica, bu gece saat 01.10'da sağlık kontrolü için İstanbul Atatürk Havalimanı'nda olacak.

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