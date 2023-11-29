Şampiyonlar Ligi'nde bu gece grubun en kritik maçına çıkacak olan Galatasaray, sahasında Manchester United'ı ağırlayacak. 4. maçlar sonunda 4 puanla 3. sırada yer alan temsilcimizi bir üst tura çıkaracak birçok senaryo bulunuyor. Peki, Rashford neden yok, sakat mı cezalı mı?

Rashford neden yok, sakat mı cezalı mı?

Galatasaray ile Manchester United, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında bu gece saat 20.45'te Rams Park'ta karşı karşıya gelecek. İngiliz deviyle oynanacak karşılaşma temsilcimizin gruptan çıkması yolunda büyük önem taşıyor. Rashford neden yok, sakat mı cezalı mı?

RASHFORD NEDEN YOK, SAKAT MI CEZALI MI?

Manchester United'da Marcus Rashford, Kopenhag ile oynanan maçın 42. dakikasında kırmızı kart gördü. Rashford, Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

RASHFORD KİMDİR?

Marcus Rashford, Manchester United'da forvet oynayan İngiliz millî futbolcudur. Yedi yaşından itibaren bir Manchester United oyuncusu olan Rashford, hem Şubat 2016'da UEFA Avrupa Ligi'nde Midtjylland'a karşı ilk takımında hem de üç gün sonra Arsenal'e karşı Premier Lig'e ilk maçında iki gol attı