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Rashford Galatasaray maçında oynayacak mı, kaç maç ceza aldı?

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UEFA, Kopenhag maçında kırmızı kart gören Marcus Rashford'un 1 maç ceza aldığını açıkladı. Peki, Rashford Galatasaray maçında oynayacak mı? İşte detaylar...

Rashford Galatasaray maçında oynayacak mı? UEFA, Kopenhag maçında kırmızı kart gören Marcus Rashford'un 1 maç ceza aldığını açıkladı. Peki,Rashford Galatasaray maçında oynayacak mı? Detaylar haberimizde...

RASHFORD GALATASARAY MAÇINDA OYNAYACAK MI?

UEFA, Kopenhag maçında kırmızı kart gören Manchester United'ın yıldız oyuncusu Marcus Rashford'a 1 maç ceza verdiğini açıkladı. Bu ceza nedeniyle Rashford, 29 Kasım Çarşamba günü oynanacak olan Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

GALATASARAY MAÇINDA OYNAYAMAYACAK

Kopenhag maçında kırmızı kart gören yıldız futbolcuya UEFA, 1 maç ceza verdi. Rashford, çarşamba günü Galatasaray maçında sahada olamayacak.

Rashford Galatasaray maçında oynayacak mı, kaç maç ceza aldı?

BU SEZONKİ PERFORMANSI NASIL?

Manchester United ile toplamda 375 maça çıkan yıldız futbolcu, söz konusu maçlarda 124 gol atarken, 71 de asist kaydetti.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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