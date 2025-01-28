Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Manchester United'da gözden düşen Marcus Rashford için devrede olduğu ve iki takımın söz konusu transferde karşı karşıya geldiği öne sürüldü. Rashford Galatasaray'a gelecek mi?

RASHFORD GALATASARAY'A GELECEK Mİ?

Relevo'da yer alan habere göre, Fenerbahçe ve Galatasaray, Manchester United'dan Marcus Rashford için devrede. İki kulübün İngiliz futbolcu için yürüttüğü görüşmelerde henüz bir ilerleme kaydedemediği belirtildi. Rashford'ın da acele etmediği ve tüm teklifleri değerlendirdiği aktarıldı.

AMORIM'DEN RASHFORD'A AĞIR SÖZLER

Öte yandan Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, Premier Lig'in 23. haftasında deplasmanda Fulham'ı 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından Rashford'u adeta yerden yere vurdu. Amorim, "62 yaşındaki Jorge Vital'i (kulübün kaleci antrenörü) oynatmayı tercih ederim. Bu konuda fikrimi değiştirmem. Sebep antrenman. Bir futbolcunun antrenmanda, hayatta ve her gün ne yapması gerektiğini görüyorum. Eğer bu durum değişmezse, ben de fikrimi değiştirmem" dedi.

SON 11 MAÇTA KADROYA ALINMADI

27 yaşındaki yıldız, son oynanan Fulham maçı da dahil olmak üzere Manchester United'ın son 11 maç kadrosuna alınmadı. Bu sezon takımı ile 24 maça çıkan Rashford, söz konusu karşılaşmalarda 7 gol attı ve 3 asist yaptı.

Ünlü gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Galatasaray'ın kış transfer döneminde görüştüğü oyuncular hakkında ayrıntılar aktardı.

"Galatasaray, Manchester United'ın hücumcusu Marcus Rashford'un durumunu sordu. Oyuncuyla görüşmeler sürüyor. Bunun dışında Galatasaray, Premier Lig'den yıldız bir oyuncuyla daha ilgileniyor."