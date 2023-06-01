Milyonlarca kullanıcısı bulunan popüler torrent sitesi RARBG site yöneticileri ani karar aldı ve ziyaretçiler şaşkınlığa uğradı. Peki, Rarbg kapandı mı? Rarbg neden kapandı?

2009 yılında kurulan RARBG, milyonlarca kullanıcısıyla dünyanın en büyük torrent siteleri arasında yer alıyordu. Yeni çıkan filmler ve diziler gibi birçok içeriğe sahip olan site, bugün ani bir şekilde kapanarak kullanıcılarına veda etti. Peki, Rarbg kapandı mı? Rarbg neden kapandı?

RARBG KAPANDI MI?

RARBG yöneticileri 31 Mayıs itibarıyla sitenin kapatıldığını duyurdu. Yönetim, son yılların kendileri için çok zor geçtiğine dikkat çekti: Enflasyon, sunucu bakımı için artan masraflar ve COVID-19 nedeniyle bazı ekip üyelerinin ölümleri. Tüm bu sebeplerden dolayı da torrent portalının tamamen kapatılmasının kararlaştırıldığı iade edildi.

Açıklama:

"Merhaba,

Sitemizi kapatma kararı aldığımızı size bildirmek isteriz. Son 2 yıl bizim için çok zor geçti - ekibimizdeki bazı kişiler covid komplikasyonları nedeniyle öldü, diğerleri hala bunun yan etkilerinden muzdarip ve çalışamıyor. Bazıları da Avrupa'da savaşıyor; her iki tarafta...

Ayrıca Avrupa'daki veri merkezlerindeki elektrik fiyatlarındaki artış bizi oldukça etkiledi. Enflasyon, günlük harcamalarımızı katlanılmaz hale getiriyor.