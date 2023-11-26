Midilli açıklarında Mısır'dan İstanbul'a tuz taşıyan Raptor adlı kargo gemisi battı. Gemideki bir denizci kurtarılırken, 13 kişiyi arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor. Peki, Raptor kargo gemisi mürettebatı bulundu mu? Mısır'dan İstanbul'a gelen kargo gemisi nerede? İşte detaylar…

Raptor kargo gemisi mürettebatı bulundu mu? Mısır'dan İstanbul'a gelen kargo gemisi nerede?

Midilli açıklarında 14 kişiyi taşıyan "Raptor" adlı kargo gemisinin battığı bildirildi. Denizcilerden 1 kişi kurtarılırken, 13 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Peki, Raptor kargo gemisi mürettebatı bulundu mu? Mısır'dan İstanbul'a gelen kargo gemisi nerede? Detaylar haberimizdedir..

RAPTOR KARGO GEMİSİ MÜRETTEBATI BULUNDU MU?

Yunan Sahil Güvenlikten yapılan açıklamada, Mısır'dan İstanbul'a tuz taşıyan geminin Midilli Adası açıklarında battığı, gemiden bir denizcinin kurtarıldığı belirtildi.

Ada'nın yaklaşık 4,5 deniz mili güneybatısında meydana gelen olayda arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedilen açıklamada, gemi mürettebatının 2 Suriyeli, 4 Hintli ve 8 Mısırlıdan oluştuğu ifade edildi. Yetkililer, kuvvetli fırtına ve dev dalgalar nedeniyle geminin su alıp battığı değerlendirmesinde bulundu.

MISIR'DAN İSTANBUL'A GELEN KARGO GEMİSİ NEREDE?

Yunan Sahil Güvenliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Mısır'dan İstanbul'a tuz taşıyan bir gemi, Midilli Adası açıklarında battı. Olayda gemiden bir denizcinin kurtarıldığı ifade edildi. Yaşanan olay, Midilli Adası'nın yaklaşık 4,5 deniz mili güneybatısında gerçekleşti. Açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtilirken, gemideki mürettebatın 2 Suriyeli, 4 Hintli ve 8 Mısırlıdan oluştuğu vurgulandı. Yetkililer, kuvvetli fırtına ve dev dalgaların geminin su alıp battığı değerlendirmesinde bulundu.