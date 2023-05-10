Rapor parası ne zaman yatırılacak? Rapor parası ne zaman yatar?

Rapor parası, hamilelik, iş kazası ve hastalık gibi durumlarda ödenen haktır. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yatırılan rapor ücreti PTT üzerinden çekilebiliyor. Rapor parası alacak olan vatandaşlar ise arama motorlarında rapor parası ne zaman yatar? 2023 rapor parası ne zaman yatırılacak? sorularına yanıt arıyor.

Rapor parası ne zaman yatar? merak ediliyor. SGK tarafından ödenecek olan rapor paralarının ne zaman yatacağı vatandaşların gündeminde yer alıyor ve arama motorlarında sık sık rapor parası ne zaman yatar? 2023 rapor parası ne zaman yatırılacak? soruları araştırılıyor.

RAPOR PARASI NE ZAMAN YATAR?

Rapor parası için ilk aşamada işverenin durumu SGK'ya bildirmesi gerekir. Bildirilmesinin ardından en geç 15 gün geçmesi ile birlikte çalışanların hesaplarına yatırılmaktadır. Çalışanların hesabına PTT üzerinden yatırılmaktadır. Bu ücretin hesaba yatırılması ile birlikte 2 ay içerisinde alınması gerekmektedir.

SGK RAPOR PARASI

İş göremezlik ödeneği olarak da bilinen rapor parası almak için bazı şartlar bulunmaktadır. Bunlar:

•İş yerinde aktif olarak çalışan kişi, İş kazası, meslek hastalığı, hastalık veya analık hallerinden birinin olması gerekiyor

•Diğer bir şart ise SGK tarafından yetki verilmiş hekim ve sağlık kurullarından sağlık raporu müracaatında bulunulması gerekiyor.

•İş göremezlik raporu almak isteyen kişinin prim borçlarının olmaması ve yatarak tedavi görmeleri nedeniyle geçici iş göremezliğe uğramaları gerekmektedir.

•Sigortalı olan kişilerin hastalık nedeniyle geçici iş göremezlik ödeneği alabilmeleri için iş göremezliğin başladığı tarihten itibaren veya önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primini bildirilmiş olması gerekmektedir.

Bu şartlara uyulduğu takdirde kişi iş göremezlik raporu alabilir. İş göremezlik raporu alan işçinin raporu alıp işverene vermesi gerekmektedir. İşveren, raporu aldıktan 5 gün içinde e-rapor sistemine girer. SGK çalışanları raporu inceledikten sonra gerekli şartları sağlıyor iseniz, onay verilir. Rapor onaylandıktan sonra ise PTT'ye ödeme talimatı gönderirler. İşçiye SMS gönderilir.