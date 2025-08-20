Rapor parası ne zaman yatar? 2025 PTT SGK iş göremezlik parası ödeme tarihleri!

Rapor parası ne zaman yatacak sorusu, çalışanlar arasında sıkça merak ediliyor. Hamilelik, hastalık veya iş kazası gibi durumlarda SGK tarafından ödenen rapor parası, sigortalıların hakkıdır. Bu ödemeler hesaplara yatırıldıktan sonra PTT şubelerinden kolayca çekilebilmektedir. Ayrıca rapor parası tutarının hesaplanması da oldukça basittir. Rapor parası ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

RAPOR PARASI NE ZAMAN YATAR?

Rapor parası ödemeleri, işverenin iş göremezlik raporunu Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bildirmesinden sonra en geç 15 gün içinde hesaplara yatırılır. Bu süreç tamamlandıktan sonra, çalışanlar rapor parasını PTT şubelerinden çekebilirler. Ödemelerin hesaba yatırılmasının ardından, rapor parasının 2 ay içinde alınması gerekmektedir. Aksi takdirde, bu süre sonunda alınmayan ödemeler SGK tarafından geri alınabilir ve çalışanların hak kaybı yaşaması söz konusu olabilir. Bu nedenle, rapor parasının zamanında takip edilip çekilmesi önem taşır. İş göremezlik raporu sürecinde oluşabilecek gecikmelere karşı hem işveren hem de çalışanların ödemeleri düzenli olarak kontrol etmesi tavsiye edilir.

RAPOR PARASI NEDİR?

Geçici iş göremezlik, sigortalı çalışanların hastalık, iş kazası veya doğum gibi durumlarda, SGK tarafından yetkilendirilmiş sağlık kurumları veya doktorlar tarafından verilen rapor süresi boyunca geçici olarak çalışamaması durumudur. Rapor ücreti ise, bu rapora sahip kişilerin işlerine gitmedikleri süre boyunca SGK tarafından ödenen maddi destektir.

RAPOR PARASI ALMAK İÇİN GEREKLİ OLAN ŞARTLAR NELER?

İş göremezlik ödeneği alabilmek için, rapor tarihinden önceki 1 yıl içinde en az 90 gün prim ödemiş olmanız gerekmektedir. Kısa süreli, yani 1 veya 2 günlük raporlar için SGK tarafından ödeme yapılmamaktadır. Ayrıca, raporunuzda mutlaka bir hastalık teşhisi bulunmalıdır; teşhis olmadan ödeme gerçekleşmez. İş göremezlik raporunuzun hangi sosyal güvenlik kurumuna bildirildiği de önemlidir, çünkü hastane raporu farklı bir kuruma iletebilir. Ödeneğin alınabilmesi için, raporun bağlı olduğunuz sosyal güvenlik kurumuna bildirilmiş olması şarttır.