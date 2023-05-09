Rapor parası, hamilelik, iş kazası ve hastalık gibi durumlarda ödenen haktır. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yatırılan rapor ücreti PTT üzerinden çekilebiliyor. Rapor parası alacak olan vatandaşlar ise arama motorlarında rapor parası ne zaman yatar? 2023 rapor parası ne zaman yatırılacak? sorularına yanıt arıyor.

Rapor parası ne zaman yatar? merak ediliyor. SGK tarafından ödenecek olan rapor paralarının ne zaman yatacağı vatandaşların gündeminde yer alıyor ve arama motorlarında sık sık rapor parası ne zaman yatar? 2023 rapor parası ne zaman yatırılacak? soruları araştırılıyor.

RAPOR PARASI NE ZAMAN YATAR?

Rapor parası için ilk aşamada işverenin durumu SGK'ya bildirmesi gerekir. Bildirilmesinin ardından en geç 15 gün geçmesi ile birlikte çalışanların hesaplarına yatırılmaktadır. Çalışanların hesabına PTT üzerinden yatırılmaktadır. Bu ücretin hesaba yatırılması ile birlikte 2 ay içerisinde alınması gerekmektedir.

SGK RAPOR PARASI

İş göremezlik ödeneği olarak da bilinen rapor parası almak için bazı şartlar bulunmaktadır. Bunlar:

•İş yerinde aktif olarak çalışan kişi, İş kazası, meslek hastalığı, hastalık veya analık hallerinden birinin olması gerekiyor

•Diğer bir şart ise SGK tarafından yetki verilmiş hekim ve sağlık kurullarından sağlık raporu müracaatında bulunulması gerekiyor.

•İş göremezlik raporu almak isteyen kişinin prim borçlarının olmaması ve yatarak tedavi görmeleri nedeniyle geçici iş göremezliğe uğramaları gerekmektedir.

•Sigortalı olan kişilerin hastalık nedeniyle geçici iş göremezlik ödeneği alabilmeleri için iş göremezliğin başladığı tarihten itibaren veya önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primini bildirilmiş olması gerekmektedir.

Bu şartlara uyulduğu takdirde kişi iş göremezlik raporu alabilir. İş göremezlik raporu alan işçinin raporu alıp işverene vermesi gerekmektedir. İşveren, raporu aldıktan 5 gün içinde e-rapor sistemine girer. SGK çalışanları raporu inceledikten sonra gerekli şartları sağlıyor iseniz, onay verilir. Rapor onaylandıktan sonra ise PTT'ye ödeme talimatı gönderirler. İşçiye SMS gönderilir.

İŞ GÖREMEZLİK RAPORU SORGULAMA

İş göremezlik raporu almaya hak kazana kişilerin raporu sorgulamak için rapor parasını T.C. kimlik numarası üzerinden veya E-devlet üzerinden hem de PTT şubelerinden kolay bir şekilde yapılabilmektedir. PTT rapor parası sorgulaması yapmak için PTT şubelerine giderek nüfus cüzdanıyla giden kişiler paralarının ödenip ödenmediğini öğrenebilirler. Telefon numarası veya SSK üzerinden Alo 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi aranarak rapor parasının ödenip ödenmediği öğrenilebilir. SGK çağrı merkezi üzerinden SSK ve BAĞ-KUR hakkında bütün soruların yanıtları almış olursunuz.

SGK iş göremezlik raporu diğer sorgulama yöntemi ise PTT şubelerinden 2 TL karşılığı alınan şifreniz ile internet üzerinden E-devlet sitesine giriş yaparak sorgulayabilirsiniz. SGK iş görmezlik raporu için:

Arama çubuğuna E-Devlet ana sayfası üzerinden "Sosyal Güvenlik Kurumu" bölümüne girmelisiniz.

4A/4B iş göremezlik ödemesi görmeye tıklamalısınız.

Gerekli bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurduğunuz zaman iş göremezlik ile ilgili merak ettiğiniz tüm ayrıntılara ulaşmış olursunuz.