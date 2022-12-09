e-Devlet sistemi üzerinden rapor parasını sorgulayan binlerce vatandaş, SGK tarafından ödenen rapor parasını nasıl alacağını araştırmaya başladı. Peki, İş görmemezlik ödeneği günlük kaç TL? Rapor parası nerden alınır? Sorularının yanıtını araştırmaya koyuldu. Peki, Rapor parası 2023 yılında ne kadar olacak? Rapor parası nerden alınır? Rapor parası hesaplama işlemi nasıl yapılır? İşte konu hakkında merak edilenler....

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 2023 yılı için geçerli olacak prim ve ödenek tutarlarını açıkladı. Bunun hemen ardından vatandaşlar "Rapor parası 2022 ne kadar? İş görmemezlik ödeneği günlük kaç TL? Rapor parası nerden alınır? Sorularının yanıtını araştırmaya koyuldu. Peki, Rapor parası 2023 yılında ne kadar olacak? Rapor parası nerden alınır? Rapor parası hesaplama işlemi nasıl yapılır?Detaylar haberimizde...

RAPOR PARASI 2022 NE KADAR?

SGK'nın yayımladığı genelgede rapor parasının 2022 yılı itibarıyla, ayakta tedavilerde 166 lira 80 TL kuruş, yatarak tedavilerde günlük 83 lira 40 kuruş olduğunu açıkladı.

2023 RAPOR PARASI NE KADAR OLACAK?

Asgari ücretliler 2022 yılı için ayakta tedavide günlük 144.5 lira, yatarak tedavide de 108.42 lira günlük rapor parası alıyordu. Asgari ücrete gelecek olan zamla bu rakamlar da güncellenecek.

10 GÜNLÜK RAPAOR PARASI NE KADAR?

On gün raporlu olan ayakta tedavi görenlerin alacağı ücret 1.445 TL, yatarak tedavi görenlerin alacağı ücret de 1084.20 TL'dir.

RAPOR PARASI NE ZAMAN YATIRILIR?

Çeşitli sebeplerle rapor almak durumunda kalan çalışanlar, işverenin raporu SGK'ya bildirmesi ile birlikte, 15 günün ardından PTT aracılığıyla ödemesini alabilecek. Bu ücret hesaba yatırıldıktan sonra en fazla 2 ay içerisinde alınması gerekmektedir. Bu süre içerisinde alınmayan ücretler SGK'ya tekrar iade edilecektir.

RAPOR PARASI NASIL ALINIR?

Rapor parasının alınması için ilk olarak işçinin raporu alıp işverene vermesi gerekir. İşveren ise e-rapor sistemine 5 gün içerisinde girmesi gerekir. SGK yetkilileri bu raporu imceleyerek onay verir ve onaylanmasının ardından PTT'ye ödeme talimatı gönderir. Bu arada işçiye SMS ile bilgilendirme mesajı iletilir. Bu aşamaların ardından işçi rapor parasını PTT'ye giderek alabilir.

RAPOR PARASI HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Rapor parasını hesaplamak isteyen vatandaşların, öncelikle ilk üç aylık brüt gelirini toplaması gerekir, ardından son üç aylık prim günü de toplanır. Raporlu olunan gün sayısından 2 çıkartılır, bunun sebebi, rapor parasının raporun ilk iki günü için verilmemesidir. İlk üç aylık brüt gelir, son üç aylık prim gününe bölündükten sonra, çıkan sonuçla raporlu olunan gün sayısı çarpılır. Elde edilen sonuç ayakta tedavi olması halinde 2 ile çarpılıp 3'e bölünür ve böylece alacağınız rapor parasını öğrenmiş olursunuz. Tüm bunların yanı sıra, ne kadar rapor parası alabileceğinizi e e-Devlet sistemine giriş yaparak sorgulayabilirsiniz.