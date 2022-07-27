Raphael Veiga kimdir? Raphael Veiga kaç yaşsında, mevkisi ne, hangi takımlarda oyandı?
Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Raphael Veiga, sporseverlerin merak konusu oldu. Raphael Veiga hakkında araştırmalar yapılırken Raphael Veiga kimdir? Raphael Veiga kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oyandı gibi konular araştırıldı.
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Raphael Veiga son dönemde pek çok takımın transfer listesinde yer alıyor ve taraftarlar da oyuncu hakkında araştırmalar yapıyor. Peki, Raphael Veiga kimdir? Raphael Veigakaç yaşsında, mevkisi ne, hangi takımlarda oyandı?
RAPHAEL VEİGA KİMDİR?
Doğum tarihi: 19 Haziran 1995
27 yaşında
São Paulo,, Brezilya
Şu andaki takımı: SE Palmeiras
Mevki:Orta saha, 10 numara
Raphael Veiga olarak bilinen Raphael Cavalcante Veiga, Palmeiras takımında ofansif orta saha oyuncusu olarak oynayan Brezilyalı bir futbolcudur.