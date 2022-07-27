Raphael Veiga kimdir? Raphael Veiga kaç yaşsında, mevkisi ne, hangi takımlarda oyandı? - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Raphael Veiga kimdir? Raphael Veiga kaç yaşsında, mevkisi ne, hangi takımlarda oyandı?

Raphael Veiga kimdir? Raphael Veiga kaç yaşsında, mevkisi ne, hangi takımlarda oyandı?

Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Raphael Veiga, sporseverlerin merak konusu oldu. Raphael Veiga hakkında araştırmalar yapılırken Raphael Veiga kimdir? Raphael Veiga kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oyandı gibi konular araştırıldı.

 - Güncelleme:

Raphael Veiga son dönemde pek çok takımın transfer listesinde yer alıyor ve taraftarlar da oyuncu hakkında araştırmalar yapıyor. Peki, Raphael Veiga kimdir? Raphael Veigakaç yaşsında, mevkisi ne, hangi takımlarda oyandı?

RAPHAEL VEİGA KİMDİR?

Doğum tarihi: 19 Haziran 1995

27 yaşında

São Paulo,, Brezilya

Şu andaki takımı: SE Palmeiras

Mevki:Orta saha, 10 numara

Raphael Veiga olarak bilinen Raphael Cavalcante Veiga, Palmeiras takımında ofansif orta saha oyuncusu olarak oynayan Brezilyalı bir futbolcudur.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Kimdir Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title