Raphael Veiga kimdir? Raphael Veiga kaç yaşsında, mevkisi ne, hangi takımlarda oyandı?

Raphael Veiga son dönemde pek çok takımın transfer listesinde yer alıyor ve taraftarlar da oyuncu hakkında araştırmalar yapıyor. Peki, Raphael Veiga kimdir? Raphael Veigakaç yaşsında, mevkisi ne, hangi takımlarda oyandı?

RAPHAEL VEİGA KİMDİR?