Müzik severler tarafından merak edilen isimler arasında Talip Gören yani rapçi Velet geliyor. Peki, Rapçi Velet kimdir, gerçek ismi ne? Rapçi Velet (Talip Gören) kimdir, kaç yaşında, nereli, şarkıları nelerdir? Hayatı ve biyografisi nedir? İşte bilgiler...

RAPÇİ VELET'İN GERÇEK ADI NEDİR?

Rapçi Velet'in gerçek ismi "Talip Gören" 'dir.

RAPÇİ VELET (TALİP GÖREN) KİMDİR?

Rapçi Velet'in gerçek adı Talip Gören'dir. Talip Gören 27 Mart 1991 Kahramanmaraş doğumludur. Çıkardığı parçaları milyonlarca dinlenen rapçi Velet, okul dönemlerinde sık sık kavga ettiği ve 17 yaşında cezaevine girdiği bilinmektedir. Cezaevinde 1 yıl kalan Talip Gören rap şarkılarını burada yazmaya başlamıştır. İlk parçası olan "Aşkın İnadına" isimli parçayı cezaevinde yazmıştır. Küçük yaşta ailesiyle birlikte Londra'ya taşınan Talip Gören 20 yaşında askerlik vazifesini yapmak için Türkiye'ye gelmiştir ve ardından tekrardan İngiltere'ye geri dönmüştür. Halen rap şarkılar üretmekte olan Talip Gören'in Youtube'da en çok 96 milyon izlenmeyle Çatla şarkısı dinlenmiştir. Ardından 79 milyon izlenmeyle "Aşk Sadece Anlayana" ve 37 milyon izlenmeyle "Gözlerimi Kapattım" parçaları gelmektedir.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan rapçi Velet'in İnstagram'da 273 bin takipçisi bulunmaktadır. Ayrıca Youtube'da müzik kanalı bulunan Velet'in Youtube'da toplamda 732 bin abonesi mevcuttur.