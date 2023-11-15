Rapçi Sansar Salvo kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Sansar Salvo adıyla tanınan genç rapçi Ekincan Arslan, onlarca ilaç içerek intihar girişiminde bulundu. Ardından, Sansar Salvo kimdir sorusu gündeme geliyor. Peki, Rapçi Sansar Salvo kimdir, gerçek adı nedir? Sansar Salvo kaç yaşında ve nereli?

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SANSAR SALVO KİMDİR?

Ekincan Arslan ya da sahne adıyla Sansar Salvo, 18 Ağustos 1989 yılında Kadıköy, İstanbul'da doğdu. Türkçe rap sanatçısı ve söz yazarıdır. 2008 yılında "Adrenalin" ve 2009 yılında "Seremoni Efendisi" albümünü yayımlayan sanatçı, 2010 yılında kansere yakalanmıştır. 2013 yılında "24. Şarjör" albümünü piyasaya sürerek müzik hayatına kaldığı yerden devam etmiştir. 2016 yılında Türkçe rap'in müzik marketlerde yayımlanan ilk derleme albümü "Yakında Sans" müzik marketlerde yayımlanırken 2017 yılında "Şimdi Sans" isimli albümü yine hem müzik marketlerde hem dijital platformlarda yayımlanmıştır. Storytelling tarzı sözler yazmasıyla bilinir. Bu türdeki en çok sevilen şarkıları Şehinşah ile düet çalışması olan "Duygusal Olmaya Gerek Yok", Elçin Orçun ile düet çalışması "180 km." ve 2005 yılında internet üzerinden yayımladığı "Psikopat Yazar"dır. 2019 yılında Kaan Boşnak ile "Koptu Kayış" isimli bir parça çıkartmıştır.