Rapçi Beta kimdir, gerçek adı ne? Rapçi Beta Berk Bayındır öldü mü? Repçi Beta neden öldü, düştü mü, intihar mı etti?

Lüks bir rezidansta meydana gelen olayda"Beta" lakabıyla tanınan ünlü rapçi Berk Bayındır sabah saatlerinde rezidansın 8. katındaki dairesinin camından bilinmeyen bir nedenle düşerek hayatını kaybetti. Üzücü gelişme sonrası Repçi Beta neden öldü, düştü mü, intihar mı etti merak edildi. Rapçi Beta kimdir? Rapçi Beta Berk Bayındır öldü mü?

RAPÇİ BETA KİMDİR?

Beta" olarak bilinen Berk Bayındır, 9 Eylül 1989 tarihinde dünyaya geldi. Küçük yaşlarda müzikle ilgilenmeye başladı ve 1998 yılında ilk kayıtlarını aldı.

eta Berk Bayındır 9 eylül 1989 İstanbul doğumludur. Asıl adı Berk Bayındır olan sanatçı küçük yaşlarda müzikle ilgilenmeye başlamı ve 1998 yılında ilk kayıtlarını almıştır. 2004 yılında ilk kaydı olan Bayındır Müzikhane, C7, Adalet isimli demotapelerini almış, müzik hayatını bir süre bu şekilde sürdürmüştür. Yine 2004 yılında ilk underground albümü olan 'A2BT'yi' çıkarmıştır. 2005 yılında 2. albümü olan Cümle Alem'den 250, Çürük Yarınlar'ı müzik severlere sunmuştur. 2008'de Pişti albümü ile asıl çıkışını gerçekleştirmiştir. Ardından Beton, Dokuz, Bu İşte Bir Terslik Var albümlerini müzik severler ile buluşturmuştur. ilk sahne performansını ise 2005 senesinde May Fest ve Khas Fest'te gerçekleştirmiştir.

Kadir Has Üniversitesi Tiyatro bölümünde oyunculuk eğitimi alan Beta, Krem ve Paramparça dizilerinde oynadı. Berk Bayındır 25 Nisan 2022 tarihinde hayatını kaybetti

Büyük bir şok yaşayan rapçi Berk Bayındır'ın kız arkadaşı Simla Ener ise, "Bir şey söylemek istemiyorum. Söylemek istemiyorum. Sizinle bunu paylaşmak istemiyorum" diye konuştu.

Oğlunun ölüm haberini alınca olay yerine koşan acılı baba Nezih Bayındır ise, "Oğlum Berk Bayındır " Beta" olarak tanınıyordu kendi piyasasında. 31 yaşında gencecik bir fidan bu şekilde. Yalnız yaşıyordu, kız arkadaşı iki gün önce yanına gelmişti. Dün biz ailecek beraberdik. Yemek yedik. İyiydi" dedi.

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