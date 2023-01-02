Rap tutkunlarının buluşma adresi: Türkçe Rap

Rap'çi Emir Gülcan'ın açtığı müzik sayfası Türkçe Rap, rap tutkunlarının en çok ziyaret ettiği Instagram adresi oldu. Rap dünyasının nabzını tutan sayfa, yeni isimler ile festivallere verdiği destekle de gündemde.

"Nankör" adını verdiği yeni single'ıyla adından söz ettiren rap'çi Emir Gülcan, küçük yaşlardan bu yana gönül verdiği rap camiasına daha fazla katkıda bulunmak hedefiyle dikkat çekici bir girişimde bulundu. Gülcan, dünya üzerinde en çok kullanılan sosyal paylaşım sitelerinden Instagram'da 'Türkçe Rap' adıyla bir medya/haber sayfası açtı. İçinde bulunduğu dünyadan taze haberler sunan Emir Gülcan'ın sayfası, kısa sürede en çok etkileşim alan rap sayfaları arasına girdi.

ÜNLÜLER DE TAKİPTE

Emir Gülcan sayfasında yalnızca rap dünyasından haberler vermiyor. Aynı zamanda sesini duyurmakta zorlanan genç yeteneklere de yardımcı oluyor. Ayrıca konser ve gençlik festivallerine de destekte bulunuyor. Yarım milyona yakın takipçisi bulunan Türkçe Rap sayfasının müdavimleri arasında rap müziğin ünlü yıldızları da var.