Rangers'in golünde top çizgiyi geçti mi (Fenerbahçe Rangers)?
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İskoç takımı Rangers'ı evinde konuk ediyor. Maçta ilk gol Rangers'ten geldi. Peki, Rangers'in golünde top çizgiyi geçti mi?
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda temsilcimiz Fenerbahçe, Rangers ile karşo karşıya geliyor. Kritik maç Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanıyor. Peki, Rangers'in golünde top çizgiyi geçti mi (Fenerbahçe Rangers)?
TAKIM KADROLARI ŞÖYLE:
Fenerbahçe : İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Mert Müldür, Amrabat, Szymanski, Kostic, Tadic, Dzeko, En-Nesyri
Rangers : Butland, Tavernier, Pröpper, Souttar, Rıdvan Yılmaz, Cerny, Barron, Diomande, Raskin, Jefte, Dessers
Maçı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetiyor.
RANGERS'İN GOLÜNDE TOP ÇİZGİYİ GEÇTİ Mİ?
6.dakikadaRangers öne geçti. Ceza sahası içine atılan pasta kaleci ile karşı karşıya kalan Dessers, İrfan Can'ı çalımlayarak topu boş filelere gönderdi. Çağlar Söyüncü kalenin içinden topu çıkarsa da golü engelleyemedi.
Gol çizgisi teknolojisi topun çiziyi geçtiğini hakeme bildirdi.