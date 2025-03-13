İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu

Başkenti vuran İsrail'den Şara için kan donduran tehdit
Demirtaş'tan İmralı süreci ile ilgili yeni açıklama: Pazarlık yapılmamıştır

Demirtaş üç konu başlığı sıraladı: Kesinlikle pazarlık yapılmadı
CHP'li 4 belediyeye terör soruşturmasında yeni detaylar! Konser adı altında para aktarmışlar

İstanbul'daki 4 belediyeden terör örgütüne para akmış
İki milyon Turknet kullanıcısının kişisel verileri çalındı

Ünlü firmaya soğuk duş! İnternet abonelerinin tüm bilgileri çalındı

Rangers-Fenerbahçe muhtemel 11'ler

Rangers-Fenerbahçe muhtemel 11'ler
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rangers - Fenerbahçe maçı, 14 Mart 2025 Perşembe günü saat 23:00'te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Karşılaşmaya İskoçya'nın Ibrox Stadyumu ev sahipliği yaparken, maçın hakemi Norveçli Espen Eskas olacak. Peki, Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i nasıl olacak? İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında, Fenerbahçe bu akşam İskoçya'da Rangers ile karşı karşıya gelecek. İlk maçta 3-1'lik mağlubiyet alan temsilcimiz, turu geçmek için en az 3 farklı galibiyete ihtiyaç duyuyor. Futbolseverler, Rangers Fenerbahçe mücadelesinin muhtemel 11'lerini merak ediyor.

RANGERS FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Mücadele, saat 23:00'te TRT 1 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Rangers: Butland, Tavernier, Souttar, Pröpper, Rıdvan Yılmaz, Barron, Raskin, Jefte, Cerny, Diomande, Dessers

Fenerbahçe: Livakovic, Djiku, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Osayi-Samuel, Fred, Szymanski, Kostic, Talisca, En-Nesyri, Dzeko

Rangers-Fenerbahçe muhtemel 11'ler

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale adını yazdırmak için İskoçya'dan 3 ve daha farklı galibiyetle ayrılmak zorunda. Sarı-lacivertliler, 2 farklı galibiyet alırsa maç uzatmalara gidecek. Önce 15'er dakikalık iki uzatma bölümü oynanacak. Eşitliğin bozulmaması durumunda turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Ünlü firmaya soğuk duş! İnternet abonelerinin tüm bilgileri çalındı
img

Akaryakıt fiyatlarına kontak kapattıracak zam
img

İmamoğlu'ndan çarpıcı "diploma" çıkışı: İstifa etmek zorunda kaldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aleyna Çakır davasında komşulardan Ümitcan Uygun'u zora sokacak sözler

Aleyna Çakır davasında komşulardan Ümitcan'ı zora sokacak sözler
Şehrin göbeğinde mide bulandıran olay! 9 yaşındaki kız çocuğunu böyle istismar etti

Şehrin göbeğinde 9 yaşındaki kız çocuğunu böyle istismar etti
Meclis üyesi Yusuf Özcan'ın kadına şiddet görüntüleri ortaya çıktı

Meclis üyesinin karşısındaki kadına yaptıklarına bakar mısınız?
Doğuştan fanatik! Adını ve soyadını duyan inanamıyor

Doğuştan fanatik! Adını ve soyadını duyan inanamıyor
Meclis kürsüsünde su içen milletvekili, 'Oruç' uyarısı yapanlara kızdı

Meclis kürsüsünde su içti, "oruç" uyarısı yapanları fırçaladı
Erdal Beşikçioğlu'nun kızı gönlünü ünlü isme kaptırdı

Erdal Beşikçioğlu'nun kızı gönlünü ünlü isme kaptırdı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.