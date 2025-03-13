Rangers-Fenerbahçe muhtemel 11'ler

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında, Fenerbahçe bu akşam İskoçya'da Rangers ile karşı karşıya gelecek. İlk maçta 3-1'lik mağlubiyet alan temsilcimiz, turu geçmek için en az 3 farklı galibiyete ihtiyaç duyuyor. Futbolseverler, Rangers Fenerbahçe mücadelesinin muhtemel 11'lerini merak ediyor.

RANGERS FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Mücadele, saat 23:00'te TRT 1 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Rangers: Butland, Tavernier, Souttar, Pröpper, Rıdvan Yılmaz, Barron, Raskin, Jefte, Cerny, Diomande, Dessers

Fenerbahçe: Livakovic, Djiku, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Osayi-Samuel, Fred, Szymanski, Kostic, Talisca, En-Nesyri, Dzeko

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale adını yazdırmak için İskoçya'dan 3 ve daha farklı galibiyetle ayrılmak zorunda. Sarı-lacivertliler, 2 farklı galibiyet alırsa maç uzatmalara gidecek. Önce 15'er dakikalık iki uzatma bölümü oynanacak. Eşitliğin bozulmaması durumunda turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.