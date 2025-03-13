Rangers-Fenerbahçe muhtemel 11'ler
Rangers - Fenerbahçe maçı, 14 Mart 2025 Perşembe günü saat 23:00'te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Karşılaşmaya İskoçya'nın Ibrox Stadyumu ev sahipliği yaparken, maçın hakemi Norveçli Espen Eskas olacak. Peki, Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i nasıl olacak? İşte detaylar...
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında, Fenerbahçe bu akşam İskoçya'da Rangers ile karşı karşıya gelecek. İlk maçta 3-1'lik mağlubiyet alan temsilcimiz, turu geçmek için en az 3 farklı galibiyete ihtiyaç duyuyor. Futbolseverler, Rangers Fenerbahçe mücadelesinin muhtemel 11'lerini merak ediyor.
RANGERS FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Mücadele, saat 23:00'te TRT 1 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Rangers: Butland, Tavernier, Souttar, Pröpper, Rıdvan Yılmaz, Barron, Raskin, Jefte, Cerny, Diomande, Dessers
Fenerbahçe: Livakovic, Djiku, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Osayi-Samuel, Fred, Szymanski, Kostic, Talisca, En-Nesyri, Dzeko
FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale adını yazdırmak için İskoçya'dan 3 ve daha farklı galibiyetle ayrılmak zorunda. Sarı-lacivertliler, 2 farklı galibiyet alırsa maç uzatmalara gidecek. Önce 15'er dakikalık iki uzatma bölümü oynanacak. Eşitliğin bozulmaması durumunda turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.