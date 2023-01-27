Müzik gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Rana Koen izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Rana Koen kaç yaşında, nereli? Rana Koen hayatı ve biyografisi! Rana Koen kimdir?

Sanat yorumları ve tespitleri ile dikkatleri çeken Rana Koen hakkında araştırmalar yapılıyor. Rana Koen kimdir? Rana Koen kaç yaşında, nereli? Rana Koen hayatı ve biyografisi!

RANA KOEN KİMDİR?

Müzik eğitimine 1979 yılında Amherst Koleji Koro şefinin Uluslararası Müzik Festivali için İstanbul'da kaldığı sırada yeteneğini keşfetmesiyle flüt ile başladı. 1983 yılında besteci Ali Darmar ve "Devlet Sanatçısı" Ayşegül Sarıca ile piyano çalışmalarına başladı. Bu arada Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı "Nazım Acar" flüt atölyesinde ortaöğrenimini tamamladı.

1985-1986 yılları arasında Paris'te Germaine Mounier ile piyano çalışmalarına devam etti. 1990-1991 yıllarında eğitimine Londra'da pedagog Maria Curcio ve asistanı Mark Swartzentruber ile devam etti.

1995 çeşitli yarışmalarda ödüller getirdi. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nın düzenlediği "Chopin Etütleri" yarışmasında dördüncülük ödülünü aldı. Bestecinin onuruna düzenlenen yarışmada Cemal Reşit Rey'in "Doğaçlama" adlı bestesini yorumlayışıyla ikincilik ödülüne layık görüldü. Aynı yıl Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Judith Uluğ'un piyano atölyesinden mezun oldu.