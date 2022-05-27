Rana Karabudak kimdir? Rana Karabudak kaç yaşında, nereli? Rana Karabudak hayatı ve biyografisi! - Haberler

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PROF. DR. RANA KARABUDAK KİMDİR?

Hacettepe Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden olan Prof. Dr.Rana Karabudak Multipl Skleroz ve Klinik Nöroimmünoloji birimlerinin yöneticiliğini yapmaktadır.

Türk Eğitim Derneği Ankara Koleji Lisesi'ni ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. Uzmanlık eğitimini Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı'nda tamamladı. 1991'de doçent oldu. 1991-1992'de TÜBİTAK Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu ile bir yıl süreyle ABD'de Los Angeles'taki California Üniversitesi'nde (UCLA) Reed Nöroloji Enstitüsü'nde Klinik Nöroimmunoloji ve Multipl skleroz alanlarında çalışmalar yaptı. Bu çalışmaları süresince UCLA Destek Bursu kazandı.

1999'da Hacettepe Üniversitesinde Profesör ünvanı aldı.

2003 Yılında Chicago Üniversitesi Nöroloji Kliniğinde klinik ve temel nöroimmunoloji laboratuar çalışmaları yürüttü.

Avrupa Nöroimmunoloji Okulu ( ESNI) kurucu üyelerinden olup ve halen bu okulun bilimsel kurul üyesidir; ayrıca Avrupa Nöroloji Dernekleri Federasyonu Türkiye Delegesi'dir.

Klinik Nöroimmunoloji alanında özellikle multipl skleroz ve myastenia gravis ile ilgilenmektedir. Multipl Skleroz alanında çok sayıda yurtiçi ve yurtdışı çalışmada koordinatör ve araştırmacı olarak yer almıştır.

Uluslararası alanda ise European School of Neurology ( ESNI ) kurucu üyesi ve yönetim kurulu üyesi olarak çalışmaktadır. American Academy of Neurology (AAN),Avrupa Nöroloji Dernekleri Federasyonu ( EFNS) üyelikleri ile Türkiye'yi yurtdışında temsil etmektedir.

2003 yılından bu yana kurucusu olduğu Nöroimmunoloji Okulu ile öğrenci ve asistanların bu alana ilgilerini çekmek ve eğitimlerine destek oluşturmak üzere çalışmalarını sürdürmektedir. Avrupa Nöroimmunoloji Okulu 2009 yılı "ESNI Nöroimmunoloji Ödülü" nöroimmunoloji alanında yaptığı çalışmalar ve nöroimmunoloji eğitimine katkıları dolayısıyla Prof.Dr.Rana Karabudak 'a verilmiştir.

Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği,bu derneğin Avrupa Nöroloji Dernekleri Federasyonu (EFNS) nezdinde uluslararası delegeliği ve Ulusal Multiple Skleroz Çalışma Grubu Koordinatörlüğü görevlerini yürütmektedir

Türkiye Multipl Skleroz Derneği Danışma Kurulu ve Türk Nöroloji Derneği dergisinin yayın ve danışma kurulu üyeliklerini sürdürmektedir.

Dr. Karabudak 150'nin üzerinde yurtiçi, yurt dışı makale, kitap editörlüğü, kitap yazarlığı ve yurtdışı kitap bölüm yazarlığı yapmıştır.

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