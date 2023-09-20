Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Rana Denizer hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Rana Denizer'in kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Rana Denizer kimdir, kaç yaşında? Kulüp dizisi Rana Denizer hayatı hikayesi nedir?

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Rana Denizer hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Rana Denizer'in hayatını araştırıyor. Peki, Rana Denizer kimdir, kaç yaşında? Kulüp dizisi Rana Denizer hayatı hikayesi nedir? Detaylar haberimizde.

RANA DENİZER KİMDİR?

Rana Denizer, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden mezun olmuş ve 1995 yılında İstanbul'da doğmuştur. Çeşitli projelerde yer alan başarılı isim sunuculuk ve oyunculuk alanlarında çalışmalar yapmıştır. 2019 yılında Show TV'de yayınlanan "Jet Sosyete" dizisiyle kariyerine atıldı.

KULÜP DİZİSİ HAKKINDA

Kulüp, O3 Medya imzalı, Seren Yüce ve Zeynep Günay Tan ikilisinin yönettiği, dram türündeki 2021 yapımı Türk orijinal internet dizisi. 1950'li yıllarda İstanbul'da Beyoğlu civarında Seferad Yahudisi Matilda ve kızı Raşel'in hayatı çevresinde gelişen olaylara odaklanır. Dizi, Türkiye'deki Yahudi cemaatini kalıp yargılar dışında ele alması ve tarihle yüzleşmeye bir alan açması açısından birçok platformda tartışılmıştır. Türkiye'de yaşayan toplumun geniş kesimine, tehlike altındaki bir dil olan Ladino'yu duyma imkanı vermesi ile de gündeme gelmiştir.

O3 Medya yapımı olan dizinin senaryosu Rana Denizer'in ailesinin hayatından esinlenerek Aysin Akbulut, Rana Denizer ve Necati Şahin üçlüsü tarafından yazılmıştır. Oyuncu kadrosunda Gökçe Bahadır, Barış Arduç, Asude Kalebek, Salih Bademci, Fırat Tanış ve Metin Akdülger yer alır. Dizi çekimleri İstanbul - Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi civarında gerçekleşti. Dönemin Türk Yahudi yaşantısını yansıtan dizide Ladino konuşulan sahnelerde bu dili konuşan 50 kadar kişi rol aldı. Türkiye Yahudi cemaatine mensup Ladino konusunda uzman isimler diziye danışmanlık yaptı. İlk sezon on bölüm olarak çekildi. İlk sezonu; birinci kısmı 5 Kasım 2021 tarihinde, ikinci kısmı da 6 Ocak 2022 tarihinde Netflix dijital platformunda yayımlandı.

KULÜP DİZİSİ KONUSU NE?

1950'li yılların İstanbul'unda, 17 yıldır bulunduğu hapisten genel afla çıkan Matilda (Gökçe Bahadır), kendisini hiç tanımayan kızı Raşel (Asude Kalebek) ile ilişki kurmaya çalışır. Matilda'nın hapiste olduğu yıllarda yetimhanede büyüyen Raşel'e ailesiyle ilgili başka bir hikâye anlatılmıştır. Anne-kız karşı karşıya geldiklerinde ilişki kurmakta güçlük çekerler. Matilda, babasını merak etmeye başlar. Dizinin her bölümünün başında, anlatı zamanından on yedi yıl öncesine ait kesitlerle Matilda'nın hikâyesi anlatılır.[9] Raşel, gerçekleri annesinden öğrenmeye başladığında aralarında bir dayanışma başlar.

Raşel'in başı, dönemin büyük bir gece kulübünün yöneticisi Çelebi (Fırat Tanış) ile derde girince, Çelebi'nin şikayetini geri çekmesi karşılığında Matilda kulüpte çamaşırcılığa başlar ve mekanın sahibi Orhan Şahin'le (Metin Akdülger), yeni assolisti Selim Songür (Salih Bademci) ile yolları kesişir. Matilda, Raşel'in, Pera'nın belalısı Fıstık İsmet (Barış Arduç) ile Yahudi olduğunu gizleyerek sürdürdüğü ilişkiden tedirgin olur. Kızını İsmet'ten uzak tutmak için çabalar; patronu Orhan, gece kulübü yöneticisi Çelebi ve sanatçı Selim'in egoları ile de mücadele etmeye çalışır. Matilda'nın varlığı, başta assolist Selim olmak üzere kulüpteki herkesin hayatını değiştirir