Aşk-ı Memnu'nun Süleyman Efendisi Rana Cabbar hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun ölüm sebebi araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Rana Cabbar öldü mü? Aşk-ı Memnu Süleyman Efendi ölüm sebebi ne, hastalığı neydi? İşte detaylar...

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Süleyman Efendi karakterini canlandıran Rana Cabbar 78 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncunun ölüm sebebi merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Rana Cabbar'ın hastalığı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Rana Cabbar öldü mü? Aşk-ı Memnu Süleyman Efendi ölüm sebebi ne, hastalığı neydi? Detaylar haberimizde...

RANA CABBAR ÖLDÜ MÜ?

Sanatçının vefatını açıklayan Sökmen Menajerlik, "Değerli oyuncumuz Rana Cabbar'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz" mesajını yayımladı.

RANA CABBAR KİMDİR?

1945 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Rana Cabbar, Ankara Sanat Tiyatrosu'nun kuruluş çalışmalarında bulundu. 1964 yılında Güner Sümer'in yönettiği "Ayak Bacak Fabrikası" adlı tiyatro oyunuyla sanat hayatına başlayan Cabbar, Uğur Mumcu'nun yazdığı "Sakıncalı Piyade" oyunundaki, "sakıncalı" rolünü ilk oynayan aktördür. Oyunculuğun yanı sıra antika saat dekorasyonuyla da uğraşan oyuncu, Beyoğlu'ndaki bir otelde yaşıyor.