18 dakikada 2 gol! Galatasaray maçın başında neye uğradığını şaşırdı
Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Manchester United ile karşı karşıya geldiği maçın 18. dakikasında 2-0 geriye düştü.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Galatasaray, sahasında Manchester United ile karşı karşıya geldi.
GARNACHO PERDEYİ AÇTI
Maçın 11. dakikasında iyi paslarla gelen Manchester United'da Bruno Fernandes sol çaprazdaki Garnacho'yu gördü. Genç oyuncu sol çaprazdan yaptığı vuruşla Muslera'nın üstünden topu ağlara yolladı.
FERNANDES 2 YAPTI
Yediği golün şokunu atlatamayan sarı-kırmızılılar, 18. dakikada Bruno Fernandes'in yaklaşık 25 metreden attığı golle 2-0 geriye düştü.