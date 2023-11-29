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18 dakikada 2 gol! Galatasaray maçın başında neye uğradığını şaşırdı

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Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Manchester United ile karşı karşıya geldiği maçın 18. dakikasında 2-0 geriye düştü.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Galatasaray, sahasında Manchester United ile karşı karşıya geldi.

GARNACHO PERDEYİ AÇTI

Maçın 11. dakikasında iyi paslarla gelen Manchester United'da Bruno Fernandes sol çaprazdaki Garnacho'yu gördü. Genç oyuncu sol çaprazdan yaptığı vuruşla Muslera'nın üstünden topu ağlara yolladı.

RAMS PARK'ta neler oluyor! Galatasaray maçın başında neye uğradığını şaşırdı

FERNANDES 2 YAPTI

Yediği golün şokunu atlatamayan sarı-kırmızılılar, 18. dakikada Bruno Fernandes'in yaklaşık 25 metreden attığı golle 2-0 geriye düştü.

RAMS PARK'ta neler oluyor! Galatasaray maçın başında neye uğradığını şaşırdı

Kaynak: Haberler.com / Futbol

Manchester United Galatasaray Futbol Spor Haberler

Yorumlar (1)

Yorumcu Davut :

kalene gelen ilk iki şut gol oluyorsa ve her maç bu şekildeyse oturup düşünmek lazım bazı şeyleri.

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