2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, stadyum isim sponsorunun Rams Global olduğunu açıkladı. Galatasaray'ın yeni sponsorunun Rams Global hakkında araştırmalar yapılmaktadır. Peki, Rams Global sahibi kim? Ramazan Bülbül kimdir, kaç yaşında, nereli? Galatasaray Stat Sponsoru Rams Global kimin? İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig'in 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, stadyum isim sponsorunun Rams Global olduğunu duyurdu. Rams Global sahibi kim, kaç yaşında ve nereli soruları araştırılan konular arasında yer alıyor. Rams Global kimin olduğu merak konusu oldu. Peki, Rams Global sahibi kim? Ramazan Bülbül kimdir, kaç yaşında, nereli? Galatasaray Stat Sponsoru Rams Global kimin? Detaylar haberimizde...

RAMS GLOBAL SAHİBİ KİM?

RAMS Türkiye'nin temelleri aslen Gaziantepli olan Ramazan Bülbül tarafından atılmıştır. Ramazan Bülbül bir askerlik macerası ile gittiği Kazakistan yolculuğu bugün RAMS Kazakistan ile Almatı'nın en önemli inşaat ve gayrimenkul şirketlerinden birine dönüşmüştür. Almatı'da ilk çikolata fabrikasını kuran Ramazan Bülbül aynı zamanda bölgede uzun yıllar sürecek olan başarı öyküsünün de temelini atmıştır.

Çikolata fabrikasının yanı sıra pek çok yeniliği de Kazakistan'a getiren Ramazan Bülbül, 1990'ların ikinci yarısında yarım kalan bir binanın projesini üstlenerek inşaat ve gayrimenkul sektörüne adım atar.