Rams Başakşehir-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? Rams Başakşehir-Göztepe maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Trendyol Süper Lig heyecanla beklenen müsabakada Rams Başakşehir-Göztepe karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği Rams Başakşehir-Göztepe maçı öncesi Rams Başakşehir-Göztepe maçı şifresiz mi? Rams Başakşehir-Göztepe maçı hakemi kim? Rams Başakşehir-Göztepe maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Rams Başakşehir-Göztepe nerede oynanacak? Detaylar haberimizdedir…

RAMS BAŞAKŞEHİR-GÖZTEPE MAÇI HANGİ GÜN?

Rams Başakşehir-Göztepe Maçı, 30 Kasım Cumartesi günü oynanacak.

RAMS BAŞAKŞEHİR-GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA?

Rams Başakşehir-Göztepe Maçı, saat 19:00 başlayacak.

30-11-2024 RAMS BAŞAKŞEHİR VS GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Rams Başakşehir ile Göztepe arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV kanallarından canlı maç izlenebilecek.