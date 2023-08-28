Ramos uçak kodu ne? Ramos ne zaman, saat kaçta gelecek?

Galatasaray'ın Molde'yi elemesi durumunda transfere ağırlık verecek. Galatasaray'da Ramos transferinin de resmiyet kazanması bekleniyor. Peki, Ramos ne zaman, saat kaçta gelecek? Ramos uçak kodu ne?

Galatasaray'ın transferi için gün saydığı Sergio Ramos'un sözleşme şartları ortaya çıktığı iddia edildi Cimbom, Molde engelini geçip, adını UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına yazdırırsa dünyaca ünlü İspanyol oyuncu imzayı atacak.

RAMOS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

Hatta Galatasaray'ın 4 numaralı formayı Sergio Ramos için ayırdığı, oyuncunun oturacağı villanın bile ayarlandığı iddia edildi.

Sergio Ramos ile yapılan pazarlıklarda sarı-kırmızılılar oyuncunun yıllık 12 milyon Euro'luk talebini 10 milyon Euro'nun altına indirdi. Bu dev transfer için sponsor bulundu. Eğer Sergio Ramos gelirse ücretinin yarısı sponsordan karşılanacak.

Galatasaray, deplasmanda 3-2 kazandığı Norveç ekibi Molde'ye karşı herhangi bir sürpriz yaşamazsa Ramos 'evet' diyecek ve kendisine sunulan şartları kabul edecek. Yıldız stoperin geliş tarihi hakkında henüz açıklama yapılmadı.

RAMOS UÇAK KODU NE?

Ramos'un uçuş bilgileri hakkında henüz açıklama yapılmadı.