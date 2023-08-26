Ramos Galatasaray'a transfer olacak mı, hangi takıma gidecek? Galatasaray'a gelecek mi, ne zaman gelecek?

Galatasaray, PSG ile yolları ayıran Sergio Ramos'u kadrosuna katmak için artık son düzlükte. Pekİ, Ramos hangi takıma gidecek? Sergio Ramos Galatasaray'a gelecek mi, GS'ye transfer olacak mı?

Ramos hangi takıma gidecek? Galatasaray, PSG ile yolları ayıran Sergio Ramos'u kadrosuna katmak için artık son düzlükte. Pekİ, Ramos hangi takıma gidecek? Sergio Ramos Galatasaray'a gelecek mi, ne zaman gelecek? Detaylar...

SERGİO RAMOS GALATASARAY'A GELECEK Mİ?

Galatasaray, Sergio Ramos transferinde mutlu sona çok yakın. Sarı-kırmızılılar, Molde maçı sonrası Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmaya hak kazanırsa dünyaca ünlü stoperi resmen açıklayacak.

BEŞİKTAŞ MASADAN KALKTI

Sergio Ramos'a bir süre ilgi gösteren Beşiktaş, futbolcunun maliyetinden sonra masadan kalkmıştı. Suudi Arabistan ekiplerinin de radarında olan futbolcu, kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor.

RAMOS İNDİRİME GİTTİ

Galatasaray'a maaş talebi olarak 15 milyon eurodan kapıyı açan Ramos'un ise bu isteğinde indirime giderek, rakamı 10 milyon euroya kadar çektiği konuşuluyor.